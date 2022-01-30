США можуть запровадити частину нових санкцій проти Росії до вторгнення в Україну

Про це заявив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес у інтерв'ю CNN.

За його словами, деякі санкції можуть бути запроваджені заздалегідь за те, що Росія вже зробила.

"Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес.

Він додав, що переговори між республіканцями і демократами щодо законопроєкту про антиросійські санкції перебувають на заключній стадії.

