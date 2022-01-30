США можуть запровадити частину нових санкцій проти Росії до вторгнення в Україну
У Сенаті США розглядають можливість запровадження нових санкцій проти РФ до ймовірного вторгнення в Україну
Про це заявив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес у інтерв'ю CNN.
За його словами, деякі санкції можуть бути запроваджені заздалегідь за те, що Росія вже зробила.
"Є деякі санкції, які можуть бути запроваджені заздалегідь за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав Менендес.
Він додав, що переговори між республіканцями і демократами щодо законопроєкту про антиросійські санкції перебувають на заключній стадії.
- Нагадаємо, 30 січня видання The New York Times дійшло висновку, що жорсткі санкції, які США загрожують запровадити проти Росії у разі вторгнення в Україну, зруйнують економіку агресора.
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