Нові санкції зроблять боляче всім росіянам - від мільярдерів до звичайних жителів, - The New York Times

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє Укрінформ.

Видання зазначає, що нові санкції можуть викликати сильну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які зроблять боляче майже всім росіянам – від мільярдерів та державних чиновників до звичайнісіньких жителів країни.

Зокрема, санкції буде запроваджено проти найбільших банків Росії та фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя росіян.

Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту США часів президентства Барака Обами Едвард Фішман стверджує, що такі жорсткі санкції вдарять по всій російській економіці, і це вплине на звичайних росіян, оскільки Вашингтон планує вибити опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

Водночас NYT наголошує, що така стратегія пов'язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ще ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Аналітики кажуть, що швидка і жорстка відповідь, обіцяна США, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.

Деякі аналітики прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції президент Росії Володимир Путін може зупинити постачання газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Наразі Вашингтон намагається сформувати такий набір санкцій, який завдасть максимально жорсткого удару по Росії та водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у США.