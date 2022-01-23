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Джо Байден та Борис Джонсон готові від'єднати Росію від SWIFT, якщо та вдарить по Україні

23 січня, 2022 неділя
10:37
Економіка

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та прем'єр Великої Британіх Борис Джонсон готові позбавити РФ доступу до системи міжнародних банківських переказів SWIFT в разі нової хвилі збройної агресії проти України

При цьому сторони готові координувати свої зусилля на даному напрямку, передає Еспресо.TV.

Про відповідне рішення глави американської держави повідомляє спеціальний кореспондент CNN у Білому домі Дональд Джадд. За наявною у нього інформації, у Білому домі відбулися консультації президента Байдена з помічником з нацбезпеки Джейком Салліваном та радником Стівом Ріккеті. Вони обговорили "агресивні дії Росії щодо України".

Байдену, зокрема, доповіли про становище російських військ біля українського кордону, а також зусилля США та партнерів з деескалації напруги навколо можливого вторгнення в Україну та заходи щодо стримування Росії. Байден наголосив, що Росії можуть відключити від міжбанківської системи передачі інформації про платежі SWIFT та запровадити інші жорсткі обмеження у разі нападу на Україну. Він поговорив із радниками про доставку озброєння до цієї країни як допомогу, наголошує Джадд.

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Водночас, британська газета Telegraph пише про плани Британії підтримати "ядерний" сценарій відключення Росії від SWIFT. При цьому санкції Заходу проти Росії не повинні виключати обмеження щодо "Північного потоку-2", впевнений прем'єрміністр країни Борис Джонсон, слова якого наводить видання.

Газета зазначає, що Джонсон нібито "занепокоєний тим, що деякі зі світових лідерів можуть недооцінити ситуацію, що погіршується на українському кордоні, або повністю чи частково не усвідоми осмислити ризики з боку агресивно налаштованої Росії".

Джонсон також планує обговорити санкції проти РФ із лідерами G7.


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санкції
Джо Байден
SWIFT
Борис Джонсон
США
CNN
Велика Британiя
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