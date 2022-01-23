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Головна війна з Росією Кого Росія бачить на чолі окупованої України. Заява МЗС Британії

Кого Росія бачить на чолі окупованої України. Заява МЗС Британії

23 січня, 2022 неділя
02:17
війна з Росією Партія регіонів

Британський Foreign Office оприлюднив імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення на нових напрямках. Відомство посилається на власні розвідувальні дані

Про це із посиланням на офіційну заяву головного британського зовнішньополітичного відомства, що має назву "Викрито план Кремля встановити проросійське керівництво в Україні. Заява міністра закордонних справ про план Кремля встановити проросійське керівництво в Україні", передає Еспресо.TV.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання вторгнення та окупації України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євгеній Мураєв", - зазначає британська сторона в заяві за підписом міністерки Елізабет Трасс.

Окрім того, МЗС Великої Британії "має інформацію, що російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками". Названо наступних осіб:

Сергій Арбузов - перший віцепрем'єрміністр України у 2012-2014 роках, в.о. прем'єрміністра у 2014 році,

Андрій Клюєв - перший віцепрем'єрміністр у 2010-2012 роках, в минулому керівник Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича,

Володимир Сівкович - колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО),

Микола Азаров - прем'єрміністр України у 2010-2014 роках.

"Деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну", - нагололошується у заяві.

Ліз Трасс з цього приводу наголошує:

"Інформація, оприлюднена сьогодні, проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля.

Росія має провести деескалацію, припинити свої кампанії агресії та дезінформації та йти на шлях дипломатії. Як неодноразово заявляли Велика Британія та наші партнери, будь-яке військове вторгнення Росії в Україну було б серйозною стратегічною помилкою з серйозними витратами.

Позиція Великої Британії щодо України також є зрозумілою. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах його міжнародно визнаних кордонів, включно із Кримом.

Україна - незалежна, суверенна держава".

Перед цим офіційний Лондон висловив намір створити міжнародний військовий блок за участю Британії, Польщі та України.

  • Слід нагадати, що усі з названих вище експосадовців займали чільні позиції в Партії регіонів Януковича. Наразі вони переховуються від українського правосуддя у Москві.

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