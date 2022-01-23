Кого Росія бачить на чолі окупованої України. Заява МЗС Британії

Про це із посиланням на офіційну заяву головного британського зовнішньополітичного відомства, що має назву "Викрито план Кремля встановити проросійське керівництво в Україні. Заява міністра закордонних справ про план Кремля встановити проросійське керівництво в Україні", передає Еспресо.TV.



"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання вторгнення та окупації України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євгеній Мураєв", - зазначає британська сторона в заяві за підписом міністерки Елізабет Трасс.



Окрім того, МЗС Великої Британії "має інформацію, що російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками". Названо наступних осіб:



Сергій Арбузов - перший віцепрем'єрміністр України у 2012-2014 роках, в.о. прем'єрміністра у 2014 році,



Андрій Клюєв - перший віцепрем'єрміністр у 2010-2012 роках, в минулому керівник Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича,



Володимир Сівкович - колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО),



Микола Азаров - прем'єрміністр України у 2010-2014 роках.



"Деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну", - нагололошується у заяві.



Ліз Трасс з цього приводу наголошує:



"Інформація, оприлюднена сьогодні, проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля.



Росія має провести деескалацію, припинити свої кампанії агресії та дезінформації та йти на шлях дипломатії. Як неодноразово заявляли Велика Британія та наші партнери, будь-яке військове вторгнення Росії в Україну було б серйозною стратегічною помилкою з серйозними витратами.



Позиція Великої Британії щодо України також є зрозумілою. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах його міжнародно визнаних кордонів, включно із Кримом.



Україна - незалежна, суверенна держава".



Перед цим офіційний Лондон висловив намір створити міжнародний військовий блок за участю Британії, Польщі та України.

Слід нагадати, що усі з названих вище експосадовців займали чільні позиції в Партії регіонів Януковича. Наразі вони переховуються від українського правосуддя у Москві.