США нададуть Україні близько пів мільйона доз вакцини від COVID-19
Держдепартамент США оголосив про надання Україні партії вакцини від COVID-19
Про це інформує Державний департамент США.
"Сьогодні США передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо український народ в його боротьбі з цим вірусом", - йдеться у дописі.
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