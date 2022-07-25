Про це інформує Державний департамент США.

"Сьогодні США передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо український народ в його боротьбі з цим вірусом", - йдеться у дописі.

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