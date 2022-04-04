США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги, - Резніков

Про це він написав у Twiiter.



"Обговорили з другом України війну РФ проти України, жахливі воєнні злочини, які РФ вчиняє. Цього не можна допускати, і Росію-вбивцю має бути зупинено; Майбутній пакет допомоги у безпековій сфері збільшить можливості української армії для боротьби з агресором", - написав Резніков.



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