США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Про це він написав у Twiiter.
"Обговорили з другом України війну РФ проти України, жахливі воєнні злочини, які РФ вчиняє. Цього не можна допускати, і Росію-вбивцю має бути зупинено; Майбутній пакет допомоги у безпековій сфері збільшить можливості української армії для боротьби з агресором", - написав Резніков.
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