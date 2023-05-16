США наклали санкції на хакера з РФ Матвеєва та оголосили винагороду за дані про нього
Сполучені Штати оголосив про санкції проти російського хакера Михайла Матвеєва, причетного до створення програм-здирників та вимагання коштів у американських установ
Про це інформує Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти Михайла Матвеєва за його роль у кібератаках на правоохоронні органи США, підприємства та критично важливу інфраструктуру", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що проти хакера окружні суди США в Нью-Джерсі та Окрузі Колумбія висунули офіційні обвинувачення.
Держдепартамент оголосив про винагороду - до $10 мільйонів за дані, які допоможуть заарештувати та забезпечити обвинувальний вирок щодо громадянина Росії Михайла Матвеєва.
"Сполучені Штати не потерплять атак програм-вимагачів проти наших людей і наших установ. Автори програм-вимагачів, такі як Матвеєв, будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, і ми продовжуватимемо використовувати всі доступні повноваження та інструменти для захисту від кіберзагроз", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Матвеєв вважається причетний до розробки та розгортання програм Hive, LockBit і Babuk. Зокрема, у 2021 році за допомогою Babuk було атаковане поліцейське управління одного з великих міст США. Хакери викрали домашні адреси, номери телефонів, фінансові дані, історії хвороби та інші особисті дані правоохоронців, а також конфіденційну інформацію про банди, підозрюваних у злочинах і свідків.
Також Матвеєв був пов’язаний із вторгненнями в американські підприємства й авіакомпанію.
- Депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвеєв запропонував масово мобілізувати уродженців Середньої Азії, які отримали російське громадянство.
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