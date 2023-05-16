Про це інформує Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти Михайла Матвеєва за його роль у кібератаках на правоохоронні органи США, підприємства та критично важливу інфраструктуру", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що проти хакера окружні суди США в Нью-Джерсі та Окрузі Колумбія висунули офіційні обвинувачення.

Держдепартамент оголосив про винагороду - до $10 мільйонів за дані, які допоможуть заарештувати та забезпечити обвинувальний вирок щодо громадянина Росії Михайла Матвеєва.

"Сполучені Штати не потерплять атак програм-вимагачів проти наших людей і наших установ. Автори програм-вимагачів, такі як Матвеєв, будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, і ми продовжуватимемо використовувати всі доступні повноваження та інструменти для захисту від кіберзагроз", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Матвеєв вважається причетний до розробки та розгортання програм Hive, LockBit і Babuk. Зокрема, у 2021 році за допомогою Babuk було атаковане поліцейське управління одного з великих міст США. Хакери викрали домашні адреси, номери телефонів, фінансові дані, історії хвороби та інші особисті дані правоохоронців, а також конфіденційну інформацію про банди, підозрюваних у злочинах і свідків.

Також Матвеєв був пов’язаний із вторгненнями в американські підприємства й авіакомпанію.