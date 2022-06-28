США оголосили про заборону імпорту російського золота та нові санкції проти компаній та осіб
28 червня США розширили санкції проти Росії: вони включають заборону імпорту золота та нові санкції проти 70 юридичних і 29 фізичних осіб
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Мінфін США.
Негайно забороняється ввезення до США золота російського виробництва за винятком дозволів, виданих Управлінням з контролю за іноземними активами, або у випадках, передбачених законом.
Санкції стосуються 29 компаній, тісно пов'язаних із оборонним сектором Росії. Це, зокрема, корпорація "Ростех", яка займається розробками в оборонній, авіаційній і транспортній галузях, "Об'єднана авіабудівна компанія", "Туполєв", "КАПО-Автотранс", "КАПО- Жилбітсервіс", Корпорація "Іркут", КамАЗ тощо.
Під обмеження потрапили також компанії та організації, що беруть участь у вторгненні в Україну, - "Союз добровольцев Донбасса" та 16 його членів, зокрема Олександр Бородай, "Державний льотно-випробувальний центр імені Чкалова", приватна військова компанія "РСБ-Групп" та її директор Олег Крініцин.
До санкційного списку також було включено сім членів терористичної організації "Л/ДНР": нового "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка, його попередника Олександра Ананченка, "заступників" Тетяну Пєрєвєрзєву, Володимира Антонова, Володимира Єжикова, Юрія Готвіна, Анну Тодорову.
Санкції передбачають замороження активів і власності на території США, а також заборону на фінансові операції.
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