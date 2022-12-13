Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела

Зазначається, що міністерство енергетики планує оголосити у вівторок, 13 грудня, що вченим вперше вдалося провести реакцію термоядерного синтезу, яка створює чистий приріст енергії, що є важливою віхою в багатомільярдних пошуках тривалістю в десятиріччя та ставили за мету розробити технологію, яка забезпечує необмежену, дешеву, чисту електроенергію.

Метою досліджень в галузі термоядерного синтезу є те, аби відтворити ядерну реакцію, яка забезпечує енергією Сонце.

"Це - "святий Грааль" безвуглецевої енергії, за яким вчені ганяються з 1950-х років. До комерційного використання залишається не менше десяти років, а може, й десятиріччя, але адміністрація Байдена, ймовірно, рекламуватиме останню розробку як підтвердження масштабних інвестицій уряду протягом багатьох років", - зазначає видання.

Значні суми державних та приватних коштів були витрачені протягом років на дослідження термоядерного синтезу. Дослідники намагалися розробити обладнання, яке могло б виробляти електроенергію, не залишаючи вуглецевого сліду й радіоактивних відходів, та потребувало б набагато менших ресурсів, ніж необхідно для використання сонячної енергії та енергії сили вітру.

Як зауважується, система, розташована в лабораторії, використовує 192 лазерних промені, які сходяться в центрі гігантської сфери, щоб запустити термоядерну реакцію у крихітній водневій паливній гранулі.

Також передбачається, що нова розробка може допомогти забезпечити дешевою електроенергією бідні регіони світу.

"Для більшості з нас це було лише питанням часу", - повідомив у коментарі виданню старший науковий співробітник з термоядерного синтезу, знайомий із роботою Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса в Каліфорнії, де було зроблено відкриття.

Планується, що 13 грудня міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм зробить заяву щодо відкриття на заході для ЗМІ у зв’язку з анонсованим відкриттям "великого наукового прориву".

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