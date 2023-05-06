США почали розслідування щодо криптобіржі Binance, яка могла допомагати РФ обходити санкції, - Bloomberg
Мінюстиції США розслідує причетність Binance до допомоги в обході санкцій США – найбільша у світі біржа криптовалют імовірно допомагала у переказі коштів росіянам
Про це повідомляє Bloomberg.
Розслідування, яке веде відділ національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадовці Binance санкції, пов'язані із вторгненням Росії до України.
За словами джерела, Binance веде переговори з Міністерством юстиції щодо скарг на те, що біржа використовувалася для ухилення від санкцій проти Ірану. У заяві Binance говориться, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.
"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, у тому числі щодо залучення досвідчених керівників світового класу, щоб докорінно змінити глобальну діяльність Binance", - йдеться у заяві компанії.
За словами Binance, згідно з протоколами компанії, кожен клієнт має пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.
- Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що в Ізраїлі арештували рахунки Binance, пов'язані з ІДІЛ і ХАМАС.
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