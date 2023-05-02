Про це і не тільки писали світові медіа 2 травня:

The New York Times

У Білому домі підрахували втрати російських військ за останні 5 місяців, їх оцінюють у понад 100 тисяч осіб. Як зазначає речник Білого дому Джон Кірбі, серед усіх російських солдатів, які втратили здатність перебувати на полі бою упродовж останнього часу, 20 тисяч осіб – вбиті. Із них половина були найманцями "Вагнера".

Кевін Маккарті, республіканець з Каліфорнії, який став спікером Палати представників, публічно пообіцяв продовжувати підтримувати Україну. Він відкинув попередні припущення щодо того, що нова більшість у Палаті представників може скоротити військові та фінансові інвестиції США для Києва. Таку заяву Маккарті зробив у Єрусалимі, відповідаючи на питання репортера російського державного інформаційного агентства "РИА Новости", чи може він відмовитися від допомоги та озброєння для України. Своє запитання росіянин почав фразою: "Ми знаємо, що ви не підтримуєте нинішні необмежені і неконтрольовані поставки зброї і допомоги Україні". Таке твердження викликало різку реакцію та тверду відповідь спікера: "Я голосую за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні", – заявив він.

The Washington Post

WP також акцентує на темі втрат росіян, публікуючи дані США. За оцінками Ради нацбезпеки США, з грудня в Україні загинуло понад 20 тисяч російських військовослужбовців і ще 80 тисяч були поранені. Тим часом Пєсков заявляє, що оцінка Пентагону сфабрикована.

The Guardian

Українські військові не відходитимуть із Бахмута. Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський підкреслив важливість утримання Бахмута, оскільки триває підготовка до контрнаступу, який, як він сподівається, змінить динаміку війни в Україні.

Російські регіони скасовують паради до 9 травня, боячись ударів з боку України. Долучився до низки скасувань і губернатор Саратова. Він оголосив, що парад не відбудеться з "міркувань безпеки". Як зазначають у Guardian, такі дії свідчать про військову вразливість країни.

Видання також повідомляє про те, що Україна формує вісім нових штурмових бригад для контрнаступу. Медіа опирається на інформацію від міністерства внутрішніх справ України, яке заявило у вівторок, що повністю сформувало перші штурмові бригади. Вони налічують до 40 тисяч військовослужбовців, але поки що потребуватимуть подальшої підготовки, перш ніж будуть готові взяти участь у бойових діях.

BBC

Видання також пише про підрахунки російських втрат Сполученими Штатами, наголошуючи на тому, що половина із 20 тисяч загиблих були з роти найманців "Вагнера", які атакували Бахмут. BBC цитує Кірбі щодо ситуації у Бахмуті: "Суть в тому, що спроба наступу Росії зазнала поразки після місяців боїв і надзвичайних втрат".

CNN

Посол США в Китаї Ніколас Бернс вважає, що Китай повинен підштовхнути Росію до припинення війни в Україні. "Що ми хочемо бачити від Китаю, так це тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська і щоб Україна отримала назад всю свою територію і знову стала повністю суверенною у всіх аспектах цього слова", – говорить він.

Як пише видання, нова військова оборона Росії свідчить про побоювання Москви, що Україна може здійснити "великий прорив". Зокрема йдеться про розгалужені системи військових оборонних споруд, які Росія набудувала у південних регіонах, що межують з Україною. "Ці оборонні споруди знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко всередині територій, які наразі контролюються Росією", – зазначають у британській розвідці.

Gazeta Wyborcza

У "Виборчій" теж обговорюють підрахунки втрат росіян Білим домом, цитуючи Кірбі: "Це втричі більше, аніж кількість американських солдатів, загиблих під час кампанії на Гуадалканалі у Другій світовій війні". Кірбі порівняв ситуацію з п'ятимісячною кампанією союзників проти Японії, однією з найтрагічніших в історії військово-морського флоту США.