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США серйозно занепокоєні корупцією в Україні, але утримуються від різких заяв, - Politico

3 жовтня, 2023 вiвторок
04:40
Суспільство Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)

У адміністрації Білого дому набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж про це заявляється в публічній площині, та вважають, що це явище може негативно вплинути на підтримку України західними союзниками

Про це пише американське видання Politico із посиланням на конфіденційний документ, який отримало.

"У чутливій, але несекретній версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, яких Вашингтон вживає, аби допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів",- зазначається в публікації.

У документі наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення Росії, і що Київ не може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією.

"Сприйняття корупції на високому рівні може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу", - наводить видання цитати з документа.

Адміністрація США хоче добитися припинення в Україні такого явища як корупція, не в останню чергу тому, що на карту поставлена доларова допомога з бюджету США, зазначає видання. Натомість гучні заяви про це в Вашингтоні "можуть підбадьорити противників американської допомоги Україні", багато з яких є представниками Республіканської партії.

"Будь-яке відчуття послаблення американської підтримки Києва також може призвести до того, що більше європейських країн почнуть задумуватися про свою роль", - зазначається в публікації.

  • 26 вересня у посольстві США підтвердили, що надіслали Києву перелік реформ для продовження підтримки, серед пріоритетів – забезпечення діяльності антикорупційних органів.
корупція в Україні
США
допомога Україні
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