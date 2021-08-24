США схвалили повноцінне використання вакцини Pfizer від COVID-19

Про це повідомляє Голос Америки.

До цього вакцину використовували у рамках дозволу в надзвичайних умовах пандемії.

У FDA заявили, що вакцина відповідає стандартам безпеки, ефективності та виробничої якості.

"Хоча мильйони людей безпечно отримали щеплення від COVID-19, нам відомо, що для декого схвалення вакцини може додатково посилити довіру до щеплення", - заявила представниця FDA Дженет Вудкок.