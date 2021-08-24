США схвалили повноцінне використання вакцини Pfizer від COVID-19
Федеральна адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) надала повне схвалення вакцини виробництва Pfizer від коронавірусу для осіб старше 16 років
Про це повідомляє Голос Америки.
До цього вакцину використовували у рамках дозволу в надзвичайних умовах пандемії.
У FDA заявили, що вакцина відповідає стандартам безпеки, ефективності та виробничої якості.
"Хоча мильйони людей безпечно отримали щеплення від COVID-19, нам відомо, що для декого схвалення вакцини може додатково посилити довіру до щеплення", - заявила представниця FDA Дженет Вудкок.
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