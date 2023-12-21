США та Венесуела провели обмін ув'язненими: звільнений соратник Мадуро

Про це повідомляє Reuters.

Частина американців вже перебуває на американській військовій базі в Сан-Антоніо. Мадуро погодився звільнити щонайменше двадцятьох пов'язаних з опозицією в'язнів Було звільнено десятьох американців, яких США вважали незаконно затриманими. Країна також окремо повернула малайзійського бізнесмена-втікача Леонарда Гленна Френсіса, який фігурує у справі про хабарництво у ВМС США.

Сааб після повернення до Венесуели подякував Мадуро і венесуельському народу.

"Я пишаюся тим, що служу венесуельському народу і цьому лояльному уряду, який, як і я, ніколи не здається", - сказав Сааб під час спільної промови з Мадуро.

Президент Венесуели заявив, що обмін ознаменував крок до нової ери дипломатичних відносин зі США.

Сааба затримали у червні 2020 року. США та Колумбія розшукували його за звинуваченням у відмиванні грошей та інших злочинах. Повідомлялося, що Сааб, ймовірно, допоміг родині та соратникам Мадуро отримати сотні мільйонів доларів на продовольчій допомозі жителям Венесуели і вивезти ці гроші за кордон. Штати вважають, що Сааб має інформацію про незаконні угоди сім'ї Мадуро, а також високопоставлених венесуельських функціонерів.

Хоча угоду можна розглядати як крок Мадуро назустріч вимогам США, повернення Сааба означає перемогу для президента Венесуели. Сааб ще не був засуджений, і його повернення до Венесуели раніше вважалося малоймовірним.

Вашингтон дав венесуельському уряду час до 30 листопада, щоб досягти прогресу у знятті заборони на державні посади для опозиційних кандидатів і почати звільняти політв'язнів, а також "неправомірно затриманих" американців, щоб уникнути відновлення санкцій.

Байден сказав журналістам, що він ще не говорив з Мадуро, але США виклали конкретні вимоги для проведення демократичних виборів і президент Венесуели погодився на всі з них.