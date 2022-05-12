США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна, - Держдеп

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Укрінформ".

"Росія досі не продемонструвала жодних ознак того, що вона готова прийняти це (дипломатію - ред.) як вихід із ситуації. Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність", - сказав Прайс.

Речник Держдепу США додав, що санкції проти причетних до війни посилюватимуться.

"Ми надалі збільшуватимемо економічні та фінансові наслідки для Кремля, а також для всіх, хто сприяє цій війні", - сказав Прайс.

Також представник Держдепу зазначив, що США робитимуть все для притягнення російського керівництва до відповідальності та для спонукання Кремля до дипломатії, яка допоможе зменшити насильство і припинити війну.

Раніше Палата представників Конгресу США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги.

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