США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна, - Держдеп
Санкції США проти Росії та оборонна оборона Україні довели свою ефективність і триватимуть до припинення війни
Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Укрінформ".
"Росія досі не продемонструвала жодних ознак того, що вона готова прийняти це (дипломатію - ред.) як вихід із ситуації. Тому ми продовжимо робити те, що вже довело свою ефективність", - сказав Прайс.
Речник Держдепу США додав, що санкції проти причетних до війни посилюватимуться.
"Ми надалі збільшуватимемо економічні та фінансові наслідки для Кремля, а також для всіх, хто сприяє цій війні", - сказав Прайс.
Також представник Держдепу зазначив, що США робитимуть все для притягнення російського керівництва до відповідальності та для спонукання Кремля до дипломатії, яка допоможе зменшити насильство і припинити війну.
- Раніше Палата представників Конгресу США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги.
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