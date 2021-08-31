США вивели всі війська та дипломатів з Афганістану

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.



За словами Блінкена, Вашингтон буде проводити свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги зі столиці Катару міста Дохи.



"Почалася нова глава у відносинах Америки з Афганістаном. Це та глава, в якій ми будемо вести нашу дипломатію", - сказав Блінкен.



Він додав, що США і далі будуть робити все можливе для евакуації американців, афганців та інших іноземних громадян з Афганістану.



"Ми продовжимо наші невтомні зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам і афганцям покинути Афганістан", - сказав він.



Він також додав, що Вашингтон шукає способи, завдяки яким американці та інші іноземці зможуть покинути Афганістан по суші.



"У нас немає ілюзій, що все це буде легко або швидко", - сказав він.



За його словами, в Афганістані залишилося близько 100 американців, які не встигли виїхати. Всього США евакуювали понад 6000 американців.

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