США закликають Південну Корею обмежити ціни на російську нафту
Сполучені Штати Америки закликали Південну Корею підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в рамках підготовки пакету міжнародних санкцій
Про це повідомляє Yonhap News.
Як зазначається, Російська Федерація збільшила свої доходи від продажу сирої нафти завдяки високому попиту в Азії, що частково нівелює економічні обмеження з боку країн Європи і США. Тож на цьому тлі країни Великої сімки домовилися ввести стелю цін на російську нафту.
Заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки Брайан Нельсон закликав Південну Корею приєднатися до таких обмежень під час свого недавнього візиту до Сеула.
У виданні наголошують, що обмеження цін на російську нафту може стати одним з ключових пунктів порядку денного під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен в Південну Корею, який повинен відбутися в найближчому місяці.
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