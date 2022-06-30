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США закликають Південну Корею обмежити ціни на російську нафту

30 червня, 2022 четвер
05:32
Економіка США

Сполучені Штати Америки закликали Південну Корею підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в рамках підготовки пакету міжнародних санкцій

Про це повідомляє Yonhap News.

Як зазначається, Російська Федерація збільшила свої доходи від продажу сирої нафти завдяки високому попиту в Азії, що частково нівелює економічні обмеження з боку країн Європи і США. Тож на цьому тлі країни Великої сімки домовилися ввести стелю цін на російську нафту.

Заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки Брайан Нельсон закликав Південну Корею приєднатися до таких обмежень під час свого недавнього візиту до Сеула.

У виданні наголошують, що обмеження цін на російську нафту може стати одним з ключових пунктів порядку денного під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен в Південну Корею, який повинен відбутися в найближчому місяці.

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Світ
Росія
Південна Корея
нафта
США
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