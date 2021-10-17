США запропонували Туреччині закупити винищувачі F-16, - Ердоган

Про це повідомляє DW.

За словами Ердогана, на придбання F-16 планують скерувати $1,4 млрд, які Туреччина перерахувала для запланованої раніше закупівлі винищувачів F-35.

Спочатку Анкара хотіла придбати 100 новітніх винищувачів F-35. Але США анулювали угоду на їх постачання через те, що Туреччина, попри членство у НАТО, придбала у Росії системи протиракетної оборони C-400.