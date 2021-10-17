США запропонували Туреччині закупити винищувачі F-16, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США запропонували Анкарі закупити винищувачі F-16
Про це повідомляє DW.
За словами Ердогана, на придбання F-16 планують скерувати $1,4 млрд, які Туреччина перерахувала для запланованої раніше закупівлі винищувачів F-35.
Спочатку Анкара хотіла придбати 100 новітніх винищувачів F-35. Але США анулювали угоду на їх постачання через те, що Туреччина, попри членство у НАТО, придбала у Росії системи протиракетної оборони C-400.
- Нагадаємо, у квітні 2021 року Вашингтон запровадив санкції проти державної оборонної структури Туреччини.
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