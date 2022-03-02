Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Сьогодні США в координації з союзниками та партнерами запроваджують додаткові економічні санкції проти Росії і Білорусі у відповідь на вторгнення президента Путіна в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.



У повідомленні також наголошується, що Сполучені Штати вживатимуть заходів, щоб притягнути Білорусь до відповідальності за вторгнення Путіна в Україну, послаблять російський оборонний сектор і її військову міць на наступні роки, націляться на найважливіші джерела багатства Росії та заборонять російським авіакомпаніям відвідувати повітряний простір США.



"В результаті нашої багатосторонньої координації Росія стала глобальним економічним і фінансовим ізгоєм - заявляють у Білому домі. - Понад 30 країн (більш ніж половина світової економіки), запровадили санкції та експортний контроль проти Росії. Росія ще більше ізольована від міжнародної фінансової та торговельної системи. Ми перешкоджаємо Путіну отримати доступ до його бойових арсеналів, щоб пом’якшити удар наших дій і підтримати його вторгнення в Україну".



"Сполучені Штати та уряди всього світу переслідують друзів Путіна та їхні сім’ї, знаходячи та заморожуючи активи, які вони мають у наших відповідних юрисдикціях – їхні яхти, розкішні квартири, гроші та інші прибутки, отримані неправомірно. І Сполучені Штати та наші союзники діють узгоджено, щоб мінімізувати вплив цих заходів на наші економіки, в тому числі шляхом скоординованого вивільнення 60 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів. Ми будемо продовжувати карати на союзників і партнерів, доки Путін не припинить ескалації", - підсумовують автори повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні Росія вперше озвучила втрати у війні на території України

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