США заявляють, що КНДР таємно випробовує міжконтинентальні балістичні ракети

Про це заявили чиновники США та Південної Кореї, повідомляє Reuters.



За інформацією видання, запуски МБР 27 лютого та 5 березня були проведені таємно. Північна Корея не уточнила, яка саме ракета була використана, але заявила, що вони випробували компоненти для розвідувальних супутників. За словами Кім Чен Ина, ракети незабаром будуть запущені для моніторингу військової активності США та їх союзників.



"Метою цих випробувань, які не продемонстрували дальність дії МБР, ймовірно, було оцінити цю нову систему перед проведенням випробувань на повній дальності в майбутньому, потенційно замаскованих під космічний запуск", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.



Північна Корея заморозила свої МБР і ядерні випробування в 2017 році після запуску своїх перших ракет, здатних досягти США. Відтоді вона також не випробовувала ядерну зброю, але лідер Кім Чен Ин попередив про повернення до випробувань обох.



Наразі в КНДР спостерігається загострення напруженості після того, як 9 березня Південна Корея обрала нового президента-консерватора. Юн Сук Йоль заявив, що для протидії будь-якому неминучому нападу з півночі можуть знадобитися превентивні удари, і пообіцяв купити американські перехоплювачі ракет THAAD.



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