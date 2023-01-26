Про це інформує пресслужба.

"Прийшов час офіційно заявити про новий етап розвитку нашого азовського підрозділу – ССО АЗОВ розширюється, змінює назву та продовжить бити ворога вже як бригада. Тож сьогодні офіційно повідомляємо про те, що ССО "Азов" розширюється до бригади. Відтепер ми – 3 окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України", – пише пресслужба.

24 лютого 2022 року добровольці на чолі з ветеранами підрозділу полку "Азов" та представниками Азовського руху створили загін територіальної оборони. ТРО захищав Київщину та столицю, згодом, на весні підрозділ переформатували в ССО "Азов". Бійці боронили Запорізький напрямок, звільняли Херсон та перемагали ворога на Донеччині.

Нині азовці воюють й на Бахмутському напрямку.

"Наша міць – у високомотивованих та ідейних бійцях, наша сила у тому, що підрозділ створений на тих же засадах, що й найефективніша бойова одиниця сил оборони України – окремий загін спеціального призначення "Азов", який показав сталеву стійкість під час оборони Маріуполя. Еволюція азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме й надалі. Воїнську майстерність, холодну лють до ворога та прагнення звільнити своє ми втілимо в боротьбі з окупантами на шляху до нашої остаточної перемоги. Час вирішальної битви настав!" – підкреслили у заяві.

Раніше бійці Сил спеціальних операцій "Азов" показували, які ліквідовують позиції російських окупантів, які наблизилися впритул. Тоді рашисти були змушені відійти.