Стало відоме ім'я бійця ЗСУ, який загинув в зоні ООС 16 грудня
16 грудня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок поранення загинув 30-річний український розвідник Станіслав Запорожець
Про це повідомив фонд "Повернись живим" у Facebook.
Він був старшим солдатом, військовослужбовцем 74-го окремого розвідувального батальйону. Станіслав був родом з Луганської області.
"Як справжній розвідник, він залишив загалом небагато: дві фото, порожній профіль у соцмережах. А ще - осиротілих матір та молодшого брата. Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30", - йдеться у повідомленні.
16 грудня в зоні ООС внаслідок обстрілів окупантів загинув один український військовий, ще одного поранили.
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