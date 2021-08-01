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Стало відомо, хто узяв на себе відповідальність за підпали лісів в Туреччині

1 серпня, 2021 неділя
19:33
Світ

Визнана Анкарою як терористична, організація курдських марксистів Ateşin Cocukları İnisyatifi ("Діти вогню") узяла на себе відповідальність за лісові пожежі в Туреччині

Її заяву з цього приводу оприлюднено сьогодні, 1 серпня 2021 року, на вкрай лівому курдському ресурсі Nûçe Ciwan, передає Еспресо.TV.

Доступ до сайту, слід наголосити, на території Турецької Республіки заблоковано.

"Оскільки турецький режим не розуміє жодної іншої мови, пора поставити їх на коліна вогнем. Ми закликаємо всіх друзів виявити ентузіазм й узяти віковий реванш, здобувши перемогу. Ми не забули того, що ви робили протягом століть, і будемо вимагати від вас відповідальності", - кажуть "Діти вогню".

Турецьку владу вони називають "фашистською".

Організація закликає своїх членів, однодумців та прибічників продовжувати застосовувати "вогняну" тактику й звертаючись до керівництва Туреччини стверджує, що виявити підпалювачів буде неможливо, адже це,за словами "Дітей вогню", ними може бути будь-хто. Їхні люди начебто є й серед турецьких військових, й серед лісників, й серед вчителів і т.д.

Як стверджують експерти, опитані впливовим турецьким виданням Haberler.com, остання серія нищівних пожеж, дійсно, може бути справою рук курдського формування "Діти вогню".

Довідка

20-40-мільйонний курдський народ власної держави не має.

Курди живуть переважно на сході Туреччини, на півночі Сирії та Іраку й на заході Ірану.

З Туреччиною насаперед у різнйи спосіб бориться Курдська робоча партія, що теж є марксистською. У неї є збройне підпілля й для Анкари та низки держав світу - це теж терористи.

"Діти вогню" відмежовують себе від Курдською робочої партії, стверджуючи, що методі діяльності тієї, на їхню думку, не завжди достатньо дієві. 

Мета цих та інших схожих рухів - проголошення незалежного Курдистану в межах курдських етнічних земель.

Натомість Туреччина вважає цю ідею сумнівною, провокативною і такою, що становить загрозу територіальній цілісності та суверенітету на догоду зовнішнім зацікавленим сторонам, і наполягає на тому, що права курдів в сучасній багатонаціональній турецькій державі повністю реалізовуються.


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