Стало відомо, коли Україна отримає чергову партію американських систем залпового вогню HIMARS

Про це повідомили на брифінгу Міністерства оборони США.

"Збройні сили України вже мають можливість використовувати першу партію HIMARS у бою. Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки. Зараз у нас проходить навчання ще одна група, щоб мати можливість використовувати другу партію HIMARS. Точної дати, коли вона надійде в Україну, я назвати не можу, але ми говоримо про короткий термін. До середини липня ці системи будуть в Україні", – зазначила представниця Пентагону.

Також, відповідаючи на питання, вона відзначила, що не вважає, нібито 8 систем HIMARS це надто мало для України.

"Системи HIMARS – це не гаубиці M777, які ми надали раніше. HIMARS забезпечує дистанцію протистояння, але також вони забезпечують неймовірну точність. Тут мова йде не про стільки про обсяг, як про точкове враження важливих цілей. Ми хочемо ввести цю систему в озброєння України дуже продумано, з відповідною підготовкою, зі зворотнім зв’язком щодо того, наскільки добре система впроваджується.

Зрештою, ми не можемо говорити лише про США. Треба брати до уваги не лише 8 далекобійних РСЗВ від Штатів, але й на те, що зараз роблять Велика Британія, Німеччина та інші країни, які невдовзі розглянуть передачу Україні додаткових систем систем залпового вогню", – заявила представниця Міністерства оборони США.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули американські системи залпового вогню HIMARS, дальність враження яких сягає 300 км.

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