Стало відомо, яке італійське місто прийматиме наступне Євробачення
Фінал Євробачення відбудеться 14 травня 2022 року в Турині
Про це повідомила пресслужба пісенного конкурсу.
"Під час зимових Олімпійських ігор 2006 року арена Pala Olimpico перевершила вимоги, необхідні для проведення заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом міста Турина, який в травні наступного року зустріне тисячі уболівальників", - сказав супервайзер Мартін Естердал.
Півфінали конкурсу пройдуть 10 і 12 травня, фінал - 14 травня.
- Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що італійський гурт Måneskin переміг у Євробаченні-2021.
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