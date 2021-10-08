Стало відомо, яке італійське місто прийматиме наступне Євробачення

Про це повідомила пресслужба пісенного конкурсу.

"Під час зимових Олімпійських ігор 2006 року арена Pala Olimpico перевершила вимоги, необхідні для проведення заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом міста Турина, який в травні наступного року зустріне тисячі уболівальників", - сказав супервайзер Мартін Естердал.

Півфінали конкурсу пройдуть 10 і 12 травня, фінал - 14 травня.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що італійський гурт Måneskin переміг у Євробаченні-2021.