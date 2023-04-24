Трамп заявив, що хоче позбавити Америку ядерної зброї: "Це такий рівень потужності, тепла та руйнування. Ніхто про це не каже. ...Ми повинні позбутись ядерної зброї. Ви знаєте, одна з речей, яку я збирався зробити, і я зробив би, це денуклеаризація всього. Тому що ви повинні позбутися їх. І Росія б зробила це, і Китай би зробив це. Я говорив про це з Путіним. Йому подобалася ця ідея. [Так що, ми прибрали б ядерну зброю?] Ми б знищили ядерну зброю. Вона надто руйнівна, так погано і так небезпечно".

Старість і деменція? Трамп трошки забув про свою базову ідеологію MAGA (Make America great again)? І тепер він хоче забрати в Америки один з найбільш потужних інструментів стримування (бо очевидно, що ні Путін, ні Сі на такий ідіотизм не погодяться). А як тоді з величчю? Чи величним в нього буде Путін?

Читайте також: Документи Тейшейри: як зміниться картина війни?

Байден якраз точно пам'ятає за будь-яких обставин, що він хотів і хоче для Америки й світу. А от 76-річного Трампа таки наздогнав склероз. Любов до Росії — це як сифіліс, дарма не минає і наслідки видно всім

От багато хто в них насміхається з 80-річного Байдена, котрий майже завжди перечіпається за сходинки. Але Байден якраз точно пам'ятає за будь-яких обставин, що він хотів і хоче для Америки й світу. А от 76-річного Трампа таки наздогнав склероз. Любов до Росії — це як сифіліс, дарма не минає і наслідки видно всім.

Цікаво, чи стане ця абсурдна заява в розпал війни на європейському континенті останнім провалом Трампа і врешті кінцем його політичної кар'єри?

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.