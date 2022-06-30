Starlink до кінця року ​роздаватиме інтернет у поїздах УЗ

Про це розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, пише liga.net.

За його словами, Укрзалізниця вже успішно протестовла пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах, а до кінця року супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться у потягах на постійній основі.

"Коли після тестування звʼязалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, – навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", – сказав Щиголь.

Нагадаємо, Starlink чинить опір російським атакам, проте вони посилюються.

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