Starlink до кінця року роздаватиме інтернет у поїздах УЗ
Укрзалізниця успішно протестувала інтернет від Starlink у потягах, до кінця року пасажири отримають можливість ним користуватися під час поїздок
Про це розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, пише liga.net.
За його словами, Укрзалізниця вже успішно протестовла пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах, а до кінця року супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться у потягах на постійній основі.
"Коли після тестування звʼязалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, – навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", – сказав Щиголь.
- Нагадаємо, Starlink чинить опір російським атакам, проте вони посилюються.
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