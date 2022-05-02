Starlink в Україні щодня має 150 тис. активних користувачів, – глава Мінцифри

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.



"За даними компанії Apptopia, щодня Starlink в Україні має близько 150 000 активних користувачів. Зараз термінали Starlink працюють для обʼєктів соціальної інфраструктури — це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини", – написав він.



Відновлення інтернет-зв'язку на деокупованих територіях за допомогою Starlink відбувається значно швидше.



Так, у деяких селах обстріли пошкодили по 10 км кабелю. Відновлення його зайняло б набагато більше часу, тоді як такі населені пункти мають інтернет оперативніше – завдяки лише одній станції Starlink.

Нагадаємо, Starlink Ukraine офіційно зареєстрували на території України.