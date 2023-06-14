Автори ідеї переконані, що історична пам’ятка зможе виглядати гармонійно поряд із сучасними будівлями. Девелопер запевняє, що на пам’ятці архітектури не буде жодних висотних нашарувань. Будівля була і залишиться п’ятиповерховою. Фахівці лише відновлять і укріплять її фасад, реставрують дах, осучаснять парадні сходи.

Згідно з планами забудовника, до 2025 у цій локації повинен з’явитися сучасний бутиковий бізнес-центр REITER HALL. Наразі проєкт пройшов усі необхідні інстанції, пов’язані із дотриманням правил охорони культурної спадщини – як в Україні, так і на міжнародному рівні. Є дозвільні документи від Міністерства культури та інформаційної політики, Інституту археології НАН України, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

До того ж проєкт пройшов міжнародну незалежну експертизу та чекає отримання сертифіката LEED. Очільник компанії Еміль Соловйов поінформував громадськість столиці: «Ми отримали високий бал як відзнаку того, що не тільки зберігаємо історичну будівлю, а значно підвищуємо її експлуатаційні характеристики. Приміром, цикл життя цегли, яка простояла з 1914 року, ми продовжуємо гарантовано на майбутні сто років».

Для того, аби реалізувати такий масштабний проєкт як REITER HALL в історичній частині мегаполіса, компанії довелося ретельно вивчити досвід європейських архітектурних інституцій. Найперше тих, хто має реальний досвід відновлення пам’яток історії з урахуванням обмеженої території.

Після тривалих консультацій компанія зупинила свій вибір на архітектурному бюро зі Швеції у поєднанні з баченням українського архітектора Андрія Пашенько. Проєкт покликаний показати тісну взаємодію й синергію минулого й майбутнього. Автори ідеї підкреслюють, що налаштовані вдихнути нове життя в історичну будівлю, повертаючи їй первісний вигляд, зміцнивши новітніми конструктивними рішеннями.

Як девелопер проєкту, компанія НЕСТ планує зайнятись сучасним облаштуванням прилеглої території. Зокрема, ландшафтним дизайном прилеглого скверу, щоб локація REITER HALL була цікавою як для бізнесу, так і для мешканців та гостей Києва.