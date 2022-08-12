Стартувала реєстрація вступників на спеціальну сесію національного мультимедійного тесту

Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет

Для цього потрібно створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів.

З 24 серпня учасники спеціальної сесії НМТ зможуть дізнатися свої дані для входу на Інформаційну сторінку. Вибрати населений пункт для тестування можна буде з 25 до 30 серпня, а остаточно визначитися з вибором населеного пункту з 5 до 7 вересня.

До 10 вересня учасники отримають запрошення з датою та місцем складання НМТ.

Тестування відбуватимуться з 12 до 16 вересня.

"Дякую всім організаторам цьогорічної вступної кампанії. Завдяки спільним зусиллям кожен вступник має змогу стати студентом омріяного українського університету", - написав Шкарлет.

Нагадаємо, Франківський університет розпочинає співпрацю з одним із кращих університетів Британії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb