Стартувала реєстрація вступників на спеціальну сесію національного мультимедійного тесту
Сьогодні, 12 серпня, для вступників, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, відкрито таку можливість до 15 серпня 2022 року
Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет
Для цього потрібно створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів.
З 24 серпня учасники спеціальної сесії НМТ зможуть дізнатися свої дані для входу на Інформаційну сторінку. Вибрати населений пункт для тестування можна буде з 25 до 30 серпня, а остаточно визначитися з вибором населеного пункту з 5 до 7 вересня.
До 10 вересня учасники отримають запрошення з датою та місцем складання НМТ.
Тестування відбуватимуться з 12 до 16 вересня.
"Дякую всім організаторам цьогорічної вступної кампанії. Завдяки спільним зусиллям кожен вступник має змогу стати студентом омріяного українського університету", - написав Шкарлет.
- Нагадаємо, Франківський університет розпочинає співпрацю з одним із кращих університетів Британії
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