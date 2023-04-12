Стартував конкурс на Державну премію імені Довженка – 2023. Умови подання творів

Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно

Премію присуджують за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня, дня народження Олександра Довженка. Щороку присуджується лише одна премія. Твори й документи претендентів на цьогорічну премію можна подавати до 1 червня 2023 року.

Премію імені українського кінорежисера й письменника Олександра Довженка присуджують і окремим кінематографістам, і творчим колективам. Колектив, який висувається на здобуття премії, не може перевищувати 5 осіб і має включати лише тих авторів, чий творчий внесок був найбільш визначний.

Премію може бути присуджено громадянам України й інших держав і особам без громадянства.

Твори, раніше відзначені або висунуті на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка, на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка не висувають.

Повторно премію може бути присуджено митцеві за наявності нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніше, ніж через п’ять років після попереднього присудження.

Подання творів здійснює Міністерство культури та інформаційної політики України, творчі спілки, кіно-, теле-, відеостудії, мистецькі заклади й наукові установи, громадські організації, редакції газет і журналів.

Як податися на конкурс

Твори, висунуті на здобуття премії, подають до Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка разом з листом, підписаним керівником організації, яка висунула твір. У листі має бути зазначено: автор (автори), назва твору, рік його створення, кіностудія або інша організація, де створено фільм, загальна оцінка твору (творчості автора) та мотивація висунення на здобуття премії.

До листа додають:

довідку про життя і творчість осіб, висунутих на здобуття премії, у довільній формі;

протокол засідання організації, на якому було прийняте рішення про висунення твору (автора) на здобуття премії (має бути завірений мокрою печаткою і подаватись у повному вигляді з детальним викладенням пропозицій і обґрунтувань конкретних осіб щодо висунутої кандидатури (твору);

відгуки преси.

Твори й документи приймають за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 27, Державне агентство України з питань кіно, каб. 415. Контактний тел.: (044) 33-44-240