"Ставимось як до антиросійської події", - Кремль про саміт "Кримської платформи"

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.



За його словами, у РФ розцінюють саміт як "надзвичайну недружню подію" щодо Росії.



Пєсков додав, що ставлення є однозначним - "як до антиросійської події",



У 2014 році Росія напала на Україну та окупувала Крим і частину Донбасу. У березні РФ незаконно приєднала до свого складу півострів.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті, зокрема присутні 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" є представники усіх членів НАТО та ЄС.



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