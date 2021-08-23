"Ставимось як до антиросійської події", - Кремль про саміт "Кримської платформи"
У адміністрації президента Росії Володимира Путіна прокоментували проведення першого саміту "Кримської платформи" у Києві
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, у РФ розцінюють саміт як "надзвичайну недружню подію" щодо Росії.
Пєсков додав, що ставлення є однозначним - "як до антиросійської події",
У 2014 році Росія напала на Україну та окупувала Крим і частину Донбасу. У березні РФ незаконно приєднала до свого складу півострів.
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті, зокрема присутні 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" є представники усіх членів НАТО та ЄС.
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