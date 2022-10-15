English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Стерненко, Тополя та Маркус обіціяють $30 тис. тому, хто візьме в полон Гіркіна

Стерненко, Тополя та Маркус обіціяють $30 тис. тому, хто візьме в полон Гіркіна

15 жовтня, 2022 субота
20:35
війна з Росією Ігор Гіркін Стрєлков

Активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус пообіцяли $30 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ігор Стрєлков (Гіркін) вже тривалий час не з'являється в інформаційному просторі. Спершу в російських ЗМІ з'явилась інформація, що терорист пішов воювати. А сьогодні, 15 жовтня, дружина Гіркіна опублікувала фото з пропагандистом у військовій формі.

"На запитання "Де Ігор Іванович?", "Чи все в нього гаразд?" "Куди зник?" тощо відповідаю: усе добре! Скоро вийде на зв’язок", — написала Мирослава Регінська.

На інформацію про Стрєлкова відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв $10 тис. з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Лідер гурту "Антитіла" Сергій Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна та приєднався до пропозиції Стерненка.

"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.

Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.

Стерненко вже пояснив, чому Гіркін повинен саме живим. Його можна обміняти на велику кількість воїнів ЗСУ, які зараз є у російському полоні, або ж віддати Нідерландам.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Культура
Україна
Сергій Стерненко
Військові новини
Читайте також:
Кордон між Польщею та Україною
13 жовтня, 2022 четвер
Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців
На фото: Альона Дірксен
12 жовтня, 2022 середа
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити Дрезден через протести на підтримку України
Дюмін та Шойгу
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 жовтня
21:39
Ілон Маск
"Ми продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України", - Маск про Starlink
21:32
на фото: постраждала жінка з Ізюму
Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тис. будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах, - Зеленський
21:15
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 жовтня
21:13
Євген Пригожин
"Війна важка, Третя світова. Як такої армії Росії немає". Журналіст розповів, що Пригожин каже у колоніях на Уралі
21:00
Ексклюзив
Бен Ходжес
Слід оточити Херсон і взяти у полон або знищити військових РФ, які не встигнуть втекти, - генерал США Ходжес
20:55
Зеленський
Втрати РФ наближаються до 65 тис., але й 100 тис. не спонукатимуть Кремль про щось задуматись, - Зеленський
20:15
OPINION
Ігор Гулик
Турул і Тризуб
20:10
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Путін буде ініціювати спробу домовитися з Заходом через Ердогана, - Фейгін
19:54
Повноцінний антидронний купол над Києвом з'явиться за 2 роки, - радник Кличка
19:44
Нед Прайс
У держдепі США відреагували на перекидання російських військових до Білорусі
19:40
ДТЕК назвала вулиці Києва, де можливі відключення
19:21
"Україна в ЄС і НАТО, а Путін - здох": піхотинці у Слов’янську розказали Порошенку про головне бажання
19:20
Ексклюзив
Бен Ходжес
Використання росіянами тактичної ядерної зброї малоймовірне, бо не дає їм жодних переваг, - генерал Ходжес
19:16
Україна Євросоюз
США вимагають від ЄС замість кредитів надавати Україні пряму фінансову допомогу, - WP
18:40
OPINION
Андрій Бондар
Власний образ вершителя майбутнього світу
18:35
НАТО
Румунія передасть у фонд НАТО $1,4 млн на оборону України, Молодови та Грузії
18:29
Путін
Путін заявив, що РФ підтримує Талібан у боротьбі з Заходом
18:19
Олаф Шольц
Шольц пообіцяв Україні підтримку Німеччини на шляху до вступу в ЄС
18:09
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Микола Княжицький. Держава запхала голову у пісок
17:48
Павло Коростильов
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу зі стрільби
17:47
Віталій Кім
Кім радить росіянам гуглити "як здатися в полон" ще до мобілізації
17:39
танковий мостоукладач Biber
Німеччина передала Україні танкові мостоукладачі Biber
17:30
Оперативне командування ЗСУ "Південь"
ЗСУ збили 11 дронів та розвідник "Орлан" над Миколаївщиною, Херсонщиною та Дніпропетровщиною
17:30
Ексклюзив
Бен Ходжес
ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше, - генерал США Ходжес
17:30
Ексклюзив
Путін
Путіну потрібен власний клан як противага ФСБ, для цього є Кадиров і Пригожин, - Фейгін
17:21
Касим-Жомарт Токаєв
Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану
16:49
акція, Польща
У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії
16:33
OPINION
Андрій Кокотюха
Жоден окупаційний режим не полегшує життя. Російський – найважчий
16:27
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
16:23
росія прапор занепад
Чиновник з Санкт-Петербургу радить тим, хто ухиляється від мобілізації, "змінити стать"
16:18
Головний диригент Херсонського театру Юрій Керпатенко
Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка
16:00
Бєлгород
Поблизу Бєлгорода горить нафтобаза
15:57
Ілон Маск
Росія може знищити США і Європу менш ніж за 30 хвилин. І навпаки, - Маск
15:54
Христя Фріланд
"Паліям не місце на зборах пожежників": віцепрем'єрка Канади Фріланд закликала прогнати Росію з МВФ та G20
15:45
Мелітополь
У Василівці на Запоріжжі росіяни незаконно тримають 4 тис. людей, - мер Мелітополя
15:40
Ексклюзив
карта війні в Україні
Звільнення Херсона - це тривала поетапна операція, - військовий експерт Коваленко
15:32
Андрій Лунін
Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти "Барселони" в Ель-Класико
15:29
Мальта Дегіорджо
На Мальті братів Дегіорджо засудили на 40 років за вбивство журналістки-розслідувачки
15:18
Ексклюзив
Наразі загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину немає, - очільник ОВА Живицький
15:17
Оксана Забужко
Готується до друку нова книжка Оксани Забужко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV