Стерненко, Тополя та Маркус обіціяють $30 тис. тому, хто візьме в полон Гіркіна
Активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус пообіцяли $30 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ігор Стрєлков (Гіркін) вже тривалий час не з'являється в інформаційному просторі. Спершу в російських ЗМІ з'явилась інформація, що терорист пішов воювати. А сьогодні, 15 жовтня, дружина Гіркіна опублікувала фото з пропагандистом у військовій формі.
"На запитання "Де Ігор Іванович?", "Чи все в нього гаразд?" "Куди зник?" тощо відповідаю: усе добре! Скоро вийде на зв’язок", — написала Мирослава Регінська.
На інформацію про Стрєлкова відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв $10 тис. з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.
Лідер гурту "Антитіла" Сергій Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна та приєднався до пропозиції Стерненка.
"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.
Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.
Стерненко вже пояснив, чому Гіркін повинен саме живим. Його можна обміняти на велику кількість воїнів ЗСУ, які зараз є у російському полоні, або ж віддати Нідерландам.
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