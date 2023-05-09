Стежками Героїв - ХХІ. У Карпатах завершився змаг з пішого мандрівництва, який зібрав рекордне число учасників
У Карпатах завершився Всеукраїнський змаг з пішого мандрівництва "Стежками Героїв – ХХІ", який, попри війну, зібрав рекордне число учасників – понад 300
Про це повідомляють організатори змагу у фейсбук.
"8 травня фінішувала остання команда ХХІ Всеукраїнських змагань з пішого мандрівництва "Стежками Героїв" найбільших змагань за всю свою історію. Ми пишаємося кожною командою, кожним учасником, ви подолали неабиякі виклики, десятки кілометрів, сніги, бурхливі води, спеку й дощ, втому і натерті мозолі та попри все не здалися і дійшли", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили організатори турніру, "цьогоріч змагання присвячені загиблим Героям Стежок - багаторазовим учасникам і переможцям змагань, кожен з яких віддав своє життя в тому числі за те, щоб цьогорічні юнаки і юначки за декілька років не стали партизанами повстанських рухів на українських землях, захоплених недоімперію".
Організатором змагу від початку є Національна скаутська організація "Пласт".
"Нові герої прокладають нові стежки та вписують свої імена в нашу історію. Ми повинні пам’ятати кожного! Серед героїв війни багато колишніх учасників і навіть переможців наших змагань: Богдан Сольчаник, Віктор Гурняк, Віталій Дерех, Артемій Демид, Дмитро Пащук, Максим "Непийпиво", Юрій "Святоша", Максим Ляшук, Олексій Іщук та інші", - додали у Пласт-НСОУ.
Більше про "Героїв Стежок" написав ініціатор змагань Голова Крайової Пластової Ради історик Юрій Юзич:
"Попри війну Стежками Героїв цього року відбудуться. Так як хотіли чемпіони останніх змагань, які загинули в Брянській області (у нашій Стародубщині) – "Святоша" та "Непийпиво". Цьогорічні змагання пройдуть 4-8 травня та їм присвячуються, а також іншим загиблим стежківцям в цій війні".
Змагання були ініційовані в рамках відзначення Свята Героїв, яке згодом стало масштабним неофіційним святом в Україні, а зараз на сайті президента зареєстрована петиція, щоби воно стало державним.
Також Юрій Юзич повідомив, що цього року у змаганнях бере участь рекордна кількість учасників, понад 300, які формують більше як 60 команд. Змагаються традиційно у двох категоріях – на 120 та 80 км. І вперше відбудуться перегони сім'ями з дітьми на 25 км.
Старт змагу відбувся 8 травня з обласного Пластового вишкільного центру в Солотвино, де народився і виріс підполковник Арміі УНР Іван Чмола.
- Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що на Брянщині під час виконання завдання загинула група українських військових. Згодом окупанти повідомили їх імена: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Двоє з них, Юрій Горовець, Максим Михайлов були переможцями останніх довоєнних "Стежок Героїв". Їх вдалося поховати лише у березні 2023 року.
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