Про це йдеться в матеріалі The Associated Press з посиланням на у дослідженні американської компанії Nisos, яка займається вивченням кіберзагроз.

Зазначається, що акаунти, повʼязані з російськими державними ЗМІ, використали новий метод для поширення десятків відеороликів 18 різними мовами, не залишивши ознак, які б дозволили вирахувати джерело. Відео просувають кремлівські теорії змови, в яких Україна звинувачується в жертвах серед цивільного населення, а також твердження про те, що жителі територій, насильно анексованих Росією, раді окупантам.

Англомовні версії російських пропагандистських відеороликів зараз поширюються в твіттері й на менш відомих платформах, популярних в американських консерваторів, у тому числі Gab і Truth Social, створених колишнім президентом Дональдом Трампом.

Росіяни винайшли спосіб поширювати відео, завантажуючи їх з телеграму. Цей месенджер стирає цифрові сліди, за якими можна визначити джерело поширення.

Потрапивши в телеграм, відео, яке було завантажено та розміщено на різних платформах, публікується без будь-яких ярликів або інших вказівок на те, що було зроблено російськими державними ЗМІ.

23 вересня Служба безпеки України нейтралізувала у Львові хакерське угруповання, яке зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу й отримували доступ до їхніх персональних даних.

Також нещодавно Служба безпеки України викрила у Рівному місцевого жителя, який в інтернеті поширював наративи російської пропаганди та глорифікував впроваження тоталітарного режиму в Україні.

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