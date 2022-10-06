Стирає цифровий слід: РФ вигадала спосіб, як поширювати дезінформацію через телеграм, - дослідження Nisos
Росія розробила ще один спосіб поширення своєї дезінформації про війну в Україні, завдяки якому неможливо відстежити першоджерело відео
Про це йдеться в матеріалі The Associated Press з посиланням на у дослідженні американської компанії Nisos, яка займається вивченням кіберзагроз.
Зазначається, що акаунти, повʼязані з російськими державними ЗМІ, використали новий метод для поширення десятків відеороликів 18 різними мовами, не залишивши ознак, які б дозволили вирахувати джерело. Відео просувають кремлівські теорії змови, в яких Україна звинувачується в жертвах серед цивільного населення, а також твердження про те, що жителі територій, насильно анексованих Росією, раді окупантам.
Англомовні версії російських пропагандистських відеороликів зараз поширюються в твіттері й на менш відомих платформах, популярних в американських консерваторів, у тому числі Gab і Truth Social, створених колишнім президентом Дональдом Трампом.
Росіяни винайшли спосіб поширювати відео, завантажуючи їх з телеграму. Цей месенджер стирає цифрові сліди, за якими можна визначити джерело поширення.
Потрапивши в телеграм, відео, яке було завантажено та розміщено на різних платформах, публікується без будь-яких ярликів або інших вказівок на те, що було зроблено російськими державними ЗМІ.
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