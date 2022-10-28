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OPINION

Страшилки про національну автономію кримських татар, яка сприяє анексії, — нікчемні

28 жовтня, 2022 п'ятниця
18:11
Погляд Сергій Марченко

Киримли – окремий народ, який віками живе в Криму до того, як там з'явилися українці. Крим — історична батьківщина кримських татар. Вони мають безумовне право на самоврядування в межах єдиної та неділимої України

Секта Святих Експертів-Залякувачів знайшла ворога. Кримських татар. Романенко, як вміє тільки він, дуже літературно, яскраво і абсолютно беззмістовно, без жодних досліджень чи аргументів, виніс свій експертний вердикт: автономію кримських татар заборонити, бо Романенко її боїться.

І побігли залякані люди з пересудами. Ай-яй-яй!! Автономія — це сепаратизм! Крим анексували через автономію! Романенко, канєшно, шкварений-перешкварений, але тут він діло говорить!

Якщо хочете розібратися в цій темі, то ось вам.

Перше і головне. Киримли – окремий народ, який віками живе в Криму до того, як там з'явилися українці. Крим — історична батьківщина кримських татар. Вони мають безумовне право на самоврядування в межах єдиної та неділимої України.

Друге. Чим відрізняються від росіян ті, хто проти кримськотатарської автономії? Чому вони вважають, що московити не мають права вказувати нам, як жити, зате ми маємо право вказувати киримли? З якого це дива?

Киримли – окремий народ, який віками живе в Криму до того, як там з'явилися українці. Крим — історична батьківщина кримських татар. Вони мають безумовне право на самоврядування в межах єдиної та неділимої України

Третє. Страшилки про національну автономію, яка сприяє анексії — нікчемні. На момент анексії Крим НЕ БУВ національною автономією! На момент анексії Донбасу, Запорізької та Херсонської областей вони взагалі НЕ БУЛИ ніякими автономіями. Народ, самоврядуванням якого нас так лякають романенки, у більшості своїй, до останнього був лояльний Україні.

Четверте. Давайте без ілюзій. Без великого насильницького переселення народів (що неможливо в демократичній державі, якою є Україна), Крим ніколи не стане етнічно українським. Надто малий відсоток українців живе в Криму, і надто в нас погана демографія. Тому вибір простий, як двері. Крим буде або російським, або кримськотатарським. Який Крим вам більше до вподоби? І так, згадайте, яка саме етнічна меншина зрадила Україну в Криму і радо вітала окупанта?

Ми надто довго жили в парадигмі поневолених, і не всі розуміють, що маємо зараз поводити себе як титульна нація. Сильна, впевнена у собі, прагматична, сучасна. Не треба боятися автономії киримли

П'яте. Ми надто довго жили в парадигмі поневолених, і не всі розуміють, що маємо зараз поводити себе як титульна нація. Сильна, впевнена у собі, прагматична, сучасна. Не треба боятися автономії киримли. Вони не втечуть до Туреччини разом з Кримом. Крим не бутерброд, щоб носити його в кишені. У Туреччини нуль шансів завоювати наш Крим військовим шляхом, якби раптом захотіла. Географія півострова така, що без України він – ніщо. Зараз це дуже добре відчуває Росія, яка вгатила туди сотні мільярдів, а все одно втратить. Насправді кримськотатарська автономія не загроза, а можливість для нас стати тими, ким ми маємо бути – хабом вільних народів на перетині торговельних шляхів. Місцем, де синергія вільних націй з 2+2 робить 5.

Я — за кримськотатарську національну автономію в Криму. За вільний розвиток там української та татарської мов, культурних особливостей, відродження традицій. Киримли теж зросійщені, як і ми. Пора повертати нашим народам генетичну пам'ять. Якщо ми не будемо боятися жахалок і зробимо все правильно, киримли ніколи цього не забудуть і будуть нашим вічним союзником і братнім народом. Тоді у нащадків енкаведистів у Криму не буде жодних шансів знову хитнути Крим до Московії. Думайте про це, друзі!

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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