Стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн

Про це повідомляє Arthouse Traffic.



Фільм вийшов у прокат 17 лютого 2022 року. Станом на 21 лютого стрічку подивилося понад 27,4 тис. глядачів.

"Носоріг" - другий повнометражний фільм українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі.Фільм створений у копродукції України, Німеччини та Польщі.У стрічці йдеться про чоловіка на прізвисько "Носоріг", який потрапляє до кримінального світу у 1990-х роках. Головного героя зіграв Сергій Філімонов.