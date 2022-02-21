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Стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн
Стрічка "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова назбирала 3 551 850 гривень за перший тиждень прокату
Про це повідомляє Arthouse Traffic.
Фільм вийшов у прокат 17 лютого 2022 року. Станом на 21 лютого стрічку подивилося понад 27,4 тис. глядачів.
"Носоріг" - другий повнометражний фільм українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі.
Фільм створений у копродукції України, Німеччини та Польщі.
У стрічці йдеться про чоловіка на прізвисько "Носоріг", який потрапляє до кримінального світу у 1990-х роках. Головного героя зіграв Сергій Філімонов.
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2022, понедiлок
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