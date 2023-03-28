Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася у молодшій християнській школі Ковенант у Нешвіллі, штат Теннессі. Вбивця залишив "маніфест" та інші записи, які вивчають слідчі, повідомив журналістам начальник поліції Джон Дрейк.

Дрейк ідентифікував підозрювану як 28-річну Одрі Елізабет Хейл, жительку району Нашвілла. Він додав, що підозрюваний ідентифікований як трансгендер.

Згодом на пресконференції Дрейк сказав, що поліція працює над теорією про те, що могло спровокувати стрілянину і "розкриє це, як тільки зможе". За його словами, підозрюваний раніше не мав кримінального минулого.

У подальшому телевізійному інтерв'ю NBC News Дрейк сказав, що слідчі вважають, що стрілянина виникла через "певну образу", яку підозрюваний затаїв "тоді, коли ходив до цієї школи" в молодшому віці. Начальник поліції не уточнив природу такої образи або чи було це пов’язано з гендерною ідентичністю підозрюваного чи християнською орієнтацією школи.

Зазначається, що департамент поліції Нешвілла почав отримувати дзвінки про стрілянину в школі о 10:13. Правоохоронці прибули на місце злочину і невдовзі застрелили нападника в вестибюлі. Дрейк сказав, що підозрюваний був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою та двома пістолетами. Жертвами стали троє дітей, віком 9 років, та троє співробітників школи.

Реагуючи на цю трагедію, президент США Джо Байден знову закликав Конгрес США ухвалити жорсткіші закони про реформу зброї.

"Це погано", — сказав Байден під час заходу в Білому домі та закликаючи Конгрес знову ухвалити заборону на штурмову зброю. "Ми повинні зробити більше, щоб зупинити насильство зі зброєю. Воно розриває наші громади, розриває душу цієї нації".

Школа Ковенант, заснована в 2001 році служителями пресвітеріанської церкви. У ній навчається близько 200 учнів від дошкільного до шостих класів.

Видання зазначає, що у 2023 році в США було зареєстровано 89 випадків, під час яких стріляли зі зброї на території шкіл. Минулого року було зафіксовано 303 такі випадки, що є найбільшим показником в історії, починаючи з 1970 року.

У Теннессі у 2021 році скасували вимогу щодо отримання дозволу на носіння зброї після 21 року. Потрібно мати лише право на придбання зброї.