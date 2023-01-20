Студенти у Молдові створили робота зі штучним інтелектом для моніторингу довкілля

Про це інформує NewsMaker.

"Сформувавши команду Luminița 777, студенти Даніел Цирке, Октавіан Скрипник та Тетяна Маслова за допомогою асистента Адріана Бринзана розробили автономну мобільну систему, що накопичує інформацію про стан навколишнього середовища", – розповів проректор університету Діну Цуркану.

Цей апарат назвали "Чисте довкілля – здорове життя".

Робот має штучний інтелект, який за допомогою датчиків і зображень, знятих відеокамерою, самостійно переміщається заданою територією і збирає дані про стан навколишнього середовища: вологість, температуру, освітленість, якість повітря, володіючи при цьому здатністю уникати різні перешкоди.

Далі ці дані передають та зберігають на сервері.

Проректор повідомив, що робота можна використовувати для моніторингу безпеки навколишнього середовища й у приміщенні, наприклад, теплиці. Також апарат необхідний для збору та систематизації необхідних параметрів.

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