Студенти Університету культури за допомогою ШІ створили фільм про Михайла Поплавського

Відеоподарунок Михайло Поплавський розмістив на своєму YouTube-каналі.

В основу фільму покладене виконання штучним інтелектом завдання Михайла Поплавського – змоделювати Університет майбутнього. Також використані зйомки сучасних подій та архівне відео.

"Університет культури – це місце щасливих людей. Ми створюємо комфортні, сприятливі умови для особистісного і професійного розвитку студентів, реалізації їхніх творчих здорових амбіцій", – розповів Поплавський.

За його словами, аби перетворити маловідомий виш на один із провідних університетів України, він зібрав креативну команду й створив у стінах закладу атмосферу позитиву й драйву, де студент є центральною фігурою. Ректор власним прикладом показує молоді, що в житті немає нічого неможливого.

"Щоб стати успішним, потрібно вкласти в улюблену справу душу і серце, викластися по максимуму задля досягнення мети. Сьогодні ми маємо дивитися в майбутнє, створювати світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються, і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи", – сказав Поплавський.

"Щоб заявити про себе і стати оригінальним у цьому шаленому світі, необхідно побачити те, чого інші не бачать. Визначити власні унікальні особливості або вміння і капіталізувати їх в особистий бренд. Будьте сильними! Не бійтеся помилятись! Не бійтеся бути смішними! Критика слабкого ламає, а сильного гартує. Помилки – це досвід. Чим більше ви помиляєтеся, тим сильнішими стаєте. Будьте першими! Світ любить перших!" – додав він.

30 років тому Михайло Поплавський епатажно заявив про себе в шоу-бізнесі, запустивши піар-проєкт «Співаючий ректор», яким привернув увагу до очолюваного ним вишу і тим самим виборов для нього майбутнє. Тепер Поплавський веде сторінки в соцмережах, де зібрав мільйони підписників, і першим запустив освітній проєкт із вивчення феномену ТikТok.

За словами ректора, треба бути на одній хвилі зі студентами.

"Київський національний університет культури і мистецтв – це сенс мого життя, ідеологія та позитивний заряд на успіх кожного студента. Ми робимо такі стартапи, щоб мої вихованці досягли більше, ніж Михайло Поплавський. Для мене важливо залишити після себе хороший слід, закласти ті раціональні зерна, що проростуть золотим урожаєм. Учитель сильний своїми учнями!" – сказав Поплавський.

Нині студенти вишу мають змогу навчатися в інноваційних лабораторіях, оснащених новітніми мультимедійними технологіями. Навіть в умовах дистанційного навчання для абітурієнтів проходять дні відкритих дверей. Михайло Поплавський особисто спілкується з ними, знаходячи таланти у різних регіонах країни.

"Для талантів у нас завжди відчинені двері. Талановитим вхід без черги!" – каже ректор.

Формулу успішності Поплавського та вишу розкривають у кінострічці відомі артисти, телеведучі, політики, викладачі університету. Багато з них є випускниками Університету культури.