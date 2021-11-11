Створили "конвеєр": СБУ викрила групу одеських медиків на підробці COVID-сертифікатів
Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну фальсифікацію COVID-сертифікатів в одному з медзакладів Одеси
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, група зловмисників налічувала декілька осіб з чітко визначеними обов'язками. Посередник шукав "клієнтів" серед нібито перевірених людей, медсестра вела облік "вакцинованих" і заповнювала відповідні документи, а лікар вносив неправдиві дані в інформаційну систему Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
У пресслужбі зазначили, що за останні пів року фальшиве свідоцтво про вакцинацію отримали щонайменше сто чоловік. При цьому щеплення їм ніхто не робив. Послуга коштувала від 1 до 2 тис. грн.
Під час обшуків правоохоронці виявили документи, які засвідчують фейкові щеплення; комп'ютери, з яких вчинялися несанкціоновані втручання в інформаційну систему НСЗУ; мобільні телефони з листуванням, яке підтверджує злочинну діяльність, а також банківські картки, через які відбувалися "розрахунки" з клієнтами.
У відомстві зазначили, що наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.
Крім того, СБУ ініціюватиме анулювання COVID-сертифікатів осіб, які скористалися послугами зловмисників.
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