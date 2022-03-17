Створив Telegram-канал та надавав росіянам координати ЗСУ: киянина підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора y Facebook.



За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року за допомогою створеного ним у месенджері Telegram каналу надавав РФ, її організаціям та представникам допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні пропаганди та підривної діяльності проти України.



"Підозрюваний у березні з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів ЗСУ в Києві", - йдеться у повідомленні.



Наразі він заарештований.

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