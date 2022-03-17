Створив Telegram-канал та надавав росіянам координати ЗСУ: киянина підозрюють у держзраді
Київська прокуратура повідомила про підозру мешканцю столиці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора y Facebook.
За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року за допомогою створеного ним у месенджері Telegram каналу надавав РФ, її організаціям та представникам допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні пропаганди та підривної діяльності проти України.
"Підозрюваний у березні з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів ЗСУ в Києві", - йдеться у повідомленні.
Наразі він заарештований.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе