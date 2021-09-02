Створювали продукцію для окупантів: СБУ викрила в Києві "дочку" російського рекламного агентства
Служба безпеки України викрила в Києві рекламну агенцію, яка розробляла та створювала інформаційну продукцію для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Під час розслідування встановлено, що фірма почала працювати у цьому напрямі ще у 2014 році.
Агенція розробляла макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму.
У матеріалах були ізаклики до розколу та федералізації України.
Серед "архівів" агенції є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.
Останнім часом підрядники підготували продуктів для окупантів в Криму: для сепаратистів із гаслами: "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється росіянами
СБУ розслідує справу про створення терористичної групи чи організації.
Правоохоронці провели обшуки в офісах і житлах фігурантів справи.
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