Створювали продукцію для окупантів: СБУ викрила в Києві "дочку" російського рекламного агентства

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час розслідування встановлено, що фірма почала працювати у цьому напрямі ще у 2014 році.



Агенція розробляла макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму.

У матеріалах були ізаклики до розколу та федералізації України.

Серед "архівів" агенції є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

Останнім часом підрядники підготували продуктів для окупантів в Криму: для сепаратистів із гаслами: "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється росіянами

СБУ розслідує справу про створення терористичної групи чи організації.

Правоохоронці провели обшуки в офісах і житлах фігурантів справи.