Суд оголосив вирок у справі вбивства Кирила Тлявова: експоліцейський Приходько отримав 4 роки ув’язнення, з нього стягнуть мільйон моральної шкоди
Переяславський міський суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Колишнього поліцейського Івана Приходька засудили до 4 років ув'язнення, також він має виплатити батькам хлопчика по 400 тисяч гривень компенсації
Про це пишуть кореспонденти Бабеля та Суспільного із зали суду.
Колишній співробітник міліції Іван Приходько був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за статтею 263 та 119 ККУ за неумисне вбивство. Суд також постановив, що термін його утримання під вартою має бути врахований і зарахований до терміну ув'язнення.
Крім того, згідно з рішенням суду з Приходька буде стягнуто понад 135 тис. гривень на користь держави. Він також повинен виплатити батькам загиблого хлопчика 800 тис. гривень моральної шкоди.
Двох інших фігурантів справи, Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, суд виправдав.
Володимира Петровця визнали винним за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі, але замінив вирок на умовне ув'язнення терміном на два роки.
- 1 червня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з вогнепальним пораненням голови. Лікарями було зафіксовано у нього тяжке поранення, відкриту черепно-мозкову травму.
- Слідчі ДБР провели досудове розслідування за ч.1 ст.121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) щодо двох поліцейських, які розважалися стріляниною. 2 червня 2019 року ці поліцейські були затримані, їм повідомили про підозру в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- 3 червня 2019 року поранений поліцейськими хлопчик помер. Підозру перекваліфікували на "умисне вбивство".
- Згодом тодішній очільник поліції Київщини Ценов пішов із посади, попросивши перевести його служити в зону ООС.
- Потім, поліцейському, який фігурує у справі загибелі 5-річного Кирила Тлявова від вогнепального поранення, оголосили підозру у вбивстві через необережність.
- Двох фігурантів у 2020 році було звільнено з-під варти після внесення застави. Неповнолітній перебував під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.
- Натомість за рішенням Європейського суду з прав людини головного обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова було відправлено під цілодобовий домашній арешт.
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