Про це пишуть кореспонденти Бабеля та Суспільного із зали суду.

Колишній співробітник міліції Іван Приходько був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за статтею 263 та 119 ККУ за неумисне вбивство. Суд також постановив, що термін його утримання під вартою має бути врахований і зарахований до терміну ув'язнення.

Крім того, згідно з рішенням суду з Приходька буде стягнуто понад 135 тис. гривень на користь держави. Він також повинен виплатити батькам загиблого хлопчика 800 тис. гривень моральної шкоди.

Двох інших фігурантів справи, Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, суд виправдав.

Володимира Петровця визнали винним за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі, але замінив вирок на умовне ув'язнення терміном на два роки.