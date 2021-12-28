"Суд" окупованого Криму продовжить розглядати справу проти Джемілєва

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.



Він зазначив, що засідання перенесли з 17 на 28 грудня через незавершену експертизу боєприпасів.



"За клопотанням сторін судом було призначено додаткову судову балістичну експертизу патронів до карабіну ВП СКС. У зв’язку з тим, що наразі ця експертиза не завершена, дату наступного судового засідання призначено на 28 грудня. Початок судового засідання о 13:00", - написав адвокат.

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