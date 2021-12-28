"Суд" окупованого Криму продовжить розглядати справу проти Джемілєва
28 грудня в окупованому РФ Криму "міський суд Армянська" продовжить розгляд справи проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва
Про це повідомив адвокат Микола Полозов.
Він зазначив, що засідання перенесли з 17 на 28 грудня через незавершену експертизу боєприпасів.
"За клопотанням сторін судом було призначено додаткову судову балістичну експертизу патронів до карабіну ВП СКС. У зв’язку з тим, що наразі ця експертиза не завершена, дату наступного судового засідання призначено на 28 грудня. Початок судового засідання о 13:00", - написав адвокат.
- 13 квітня 2020 Слідчий комітет Росії підготував лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву підозру в "незаконному перетині кордону Росії" і "незаконному поводженні зі зброєю".
- У представниці Зеленського в Криму назвали цю справу політичним переслідуванням.
- В окупованому Криму завершили "слідство" проти Джемілєва.
- В окупованому Криму допитали свідків захисту в так званій справі Джемілєва.
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