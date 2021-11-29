Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт проти Савченко і Рубана щодо "теракту у Раді" та відмовився їх арештувати

Про це Надія Савченко повідомила у Facebook.

"Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру", повернуто прокурору, з причини необгрунтованості обвинувачення", - написала колишня нардепка.

Крім того, суд відмовив у обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою цим особам.

