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Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт проти Савченко і Рубана щодо "теракту у Раді" та відмовився їх арештувати

29 листопада, 2021 понедiлок
18:37
Суспільство Надія Савченко

Броварський міськрайонний суд Київської області повернув до прокуратури обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти колишньої нардепки Надії Савченко і екскерівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана за "підготовку теракту у Верховній Раді"

Про це Надія Савченко повідомила у Facebook.

"Обвинувальний акт зі звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру", повернуто прокурору, з причини необгрунтованості обвинувачення", - написала колишня нардепка.

Крім того, суд відмовив у обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою цим особам.
 


  • Нагадаємо, 8 березня 2018 року при спробі вивезення зброї з окупованої території затримали наближеного до Віктора Медведчука переговорника Володимира Рубана. Затриманий відкинув звинувачення, однак 9 березня йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт" та взяли під варту на 60 діб. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Рубан за наказом Захарченка мав влаштувати теракти у середмісті Києва.
  • 15 березня 2018 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко готувала теракт у сесійній залі Верховної Ради, та вніс подання на зняття з неї депутатської недоторканності. Того ж дня після допиту в СБУ Савченко приїхала до Верховної Ради, де в неї виявили зброю і гранати та вивели із сесійної зали.
  • 22 березня 2018 року Верховна Рада дозволила затримання та арешт Надії Савченко. Нардепка оголосила голодування, але згодом його перервала.
  • 11 травня 2018 року стало відомо, що слідчі СБУ встановили поіменно всіх російських військових, які постачали зброю народній депутатці Надії Савченко для здійснення теракту.
  • 30 січня 2019 року справу Савченко та Рубана передали до суду Слов'янська.
  • У свою чергу, 16 квітня 2019 року суд прийняв рішення звільнити Володимира Рубана та народного депутата Надію Савченко через закінчення терміну тримання під вартою.
  • У травні 2019 року прокурори просили повторно арештувати Савченко та Рубана, суд відмовився розглядати клопотання.
  • 31 січня 2020 року у справі Савченко - Рубана змінили прокурорів.

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Кримінал
Верховна Рада
теракт
Надія Савченко
Володимир Рубан
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