Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Суд присяжних оголосив вердикт у справі про масштабні теракти 2016 року у Брюсселі

Суд присяжних оголосив вердикт у справі про масштабні теракти 2016 року у Брюсселі

26 липня, 2023 середа
00:28
Кримінал Теракт

Присяжні у Брюсселі у вівторок оголосили свій вердикт у справі про терористичну атаку в місті у 2016 році, в результаті якої 32 людини загинули і понад три сотні зазнали поранень через вибухи в метро й аеропорту

Про це повідомляє RTBF.

Загалом присяжні визнали шістьох із десяти фігурантів справи винними у вбивстві людей під час терактів 2016 року. Серед них і Салах Абдеслам, що вже відбуває довічне ув'язнення у Франції за причетність до терористичної атаки 2015 року в Парижі.

Також на лаві підсудних опинився Мохамед Абріні – друг дитинства Абдеслама і уродженець Брюсселя, який пішов з аеропорту після того, як його вибухівка не спрацювала. Він був одним із трьох підозрюваних, яких зафіксували камери спостереження.

Ще двох фігурантів присяжні не визнали винними у вбивствах із терористичних мотивів, водночас підтвердивши їхню вину в причетності в терористичній організації.

Вердикт оголосили у спеціально побудованому суді з високим рівнем безпеки в колишній європейській штаб-квартирі НАТО на околиці Брюсселя. На засіданні були присутні близько десятка членів сімей загиблих, більшість з яких не були присутні на судовому процесі.

Вироки обвинуваченим суд має оголосити у вересні.

Нагадаємо, терористи, що входили до складу бельгійсько-французького осередку терористичного угруповання "Ісламська держава", здійснили напади на жвавій станції метро поруч зі штаб-квартирою ЄС в центрі міста і в аеропорту Брюсселя в Завентемі.

Унаслідок двох вибухів в аеропорту Брюсселя і третього вибуху в метро 22 березня 2016 року загинули 15 чоловіків і 17 жінок.

Серед жертв були бельгійці, американці, голландці, шведи і громадяни Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Перу та Польщі, багато з яких працювали в Брюсселі, де розташовані інститути ЄС і НАТО.

теракт
Бельгія
Читайте також:
24 липня, 2023 понедiлок
Зеленський відреагував на петицію із закликом розібратися із “суддівським свавіллям” щодо Полтавського ГЗК
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
25 липня, 2023 вiвторок
"Дніпро-1" - "Панатінаїкос": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
25 липня, 2023 вiвторок
РФ звинуватила Україну в спробі атакувати військовий корабель у Чорному морі
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 липня
00:03
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
Партнери виділять Україні $244 млн і спецтехніку для гуманітарного розмінування, - Свириденко
2023, вiвторок
25 липня
23:35
Ексклюзив
ФСБ
До ударів безпілотниками по Москві може бути причетне ФСБ, - британський полковник Грант
23:01
Володимир Зеленський
Зеленський: хороші новини про застосування дронів будуть частіше, обороні потрібні всі – від "Мавіків" до морських та ударних
22:54
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів
22:16
Обстріл Костянтинівки Росією: в лікарні померла поранена дівчинка
21:49
Ексклюзив
Глен Грант
Путін намагається відокремити Україну від підтримки Заходу, використовуючи проплачених політиків, - британський полковник Грант
21:24
Київський вокзал
Ялинка на вокзал Києва за 720 тис. грн: посадовиці Укрзалізниці оголосили підозру в зловживанні
21:14
Ексклюзив
Павло Казарін
Росія використовує діячів класичної культури як торгових агентів, - журналіст Казарін
21:00
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ поступово рухаються до звільнення Бахмута, тиск на південний фланг міста триває. Колонка Сергія Згурця
20:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Нерішучість Заходу спонукає Путіна підвищувати ставки, - дипломат Чалий
20:51
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Данії протестувальники спалили Коран біля посольств Єгипту та Туреччини
20:34
Пентагон
Снаряди для Patriot і HIMARS, авіаракети Hydra-70, БТР Stryker: США оголосили пакет допомоги Україні на $400 млн
20:07
Оленівка
В ООН спростували заяви РФ, начебто удар по колонії в Оленівці завдали ракетою HIMARS
20:03
OPINION
Ігор Гулик
… Хто купався голим?
20:00
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
На аукціоні за $50 тис. продали рідкісну пару кросівок від Apple
19:49
ПВК Вагнера
До Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями, - Білоруський Гаюн
19:46
Оновлено
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Колишнього одеського військкома Борисова заарештували з правом внесення застави
19:23
ЗСУ
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 7 дронів, — Генштаб
19:23
пожежа в Греції
У Греції впав літак, який гасив лісові пожежі: обидва пілоти загинули
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 517 дня війни: Мураєву повідомили про підозру у держзраді, а ЗСУ "мінуснули" російський гелікоптер
18:54
На фото: Юрій Горбунов
Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець"
18:39
На Венеціанському кінофестивалі відбудеться прем'єра фільму "Назавжди-Назавжди" української режисерки Бурячкової
18:29
Оновлено
У Росії "суд" продовжив арешт до 13 листопада 18 бійцям батальйону "Айдар"
18:25
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Багато українців позбавлені права на правосуддя, - заступник голови правоохоронного комітету Ради Осадчук
18:16
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Суд заарештував на два місяці без права внесення застави нардепа від ОПЗЖ Пономарьова
18:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Мінкульт як міністерство слабкості
18:04
гроза
У більшості регіонах Україні стане прохолодніше, очікуються дощі: прогноз погоди на 26 липня від Наталки Діденко
18:03
Оновлено
Олексій Навальний
Навальний та Ходорковський назвали терориста Гіркіна "політичним в'язнем"
18:02
Новини компаній
Театр компанії Ferrexpo збирає гроші на ЗСУ і планує привезти виставу до Києва
17:52
Львів- місто шпигунів!
МЗС Молдови викликало посла РФ через журналістське розслідування про шпигунство за владою країни
17:45
Врятуємо життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових
17:40
"Починаємо підготовку плану взаємосумісності з НАТО": Зеленський провів нараду з представниками парламенту й уряду
17:18
День ідей в Одесі присвятили питанням відродження українського бізнесу
17:12
MH17
У Нідерландах суддя, яка намагалася вплинути на справу MH17, пішла у відставку
17:10
Ексклюзив
окупанти
Ворог усе частіше не доїжджає залізницею до Мелітополя, - Федоров
17:03
Ексклюзив
генератори
"Зима може бути складнішою, ніж торік": експерт з енергетики закликав українців готувати павербанки та генератори
17:00
Оновлено
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців
Водію, який збив трьох військових на блокпості в Києві, повідомили про підозру
16:58
Маріуполь
У Маріуполі окупанти назвали школу іменем генерала Кутузова, який обстрілював місто
16:50
Україна закачала у сховища 80% газу для опалювального сезону
16:43
Київ збільшив фінансування військових підрозділів до 5 млрд грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV