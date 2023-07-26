Про це повідомляє RTBF.

Загалом присяжні визнали шістьох із десяти фігурантів справи винними у вбивстві людей під час терактів 2016 року. Серед них і Салах Абдеслам, що вже відбуває довічне ув'язнення у Франції за причетність до терористичної атаки 2015 року в Парижі.

Також на лаві підсудних опинився Мохамед Абріні – друг дитинства Абдеслама і уродженець Брюсселя, який пішов з аеропорту після того, як його вибухівка не спрацювала. Він був одним із трьох підозрюваних, яких зафіксували камери спостереження.

Ще двох фігурантів присяжні не визнали винними у вбивствах із терористичних мотивів, водночас підтвердивши їхню вину в причетності в терористичній організації.

Вердикт оголосили у спеціально побудованому суді з високим рівнем безпеки в колишній європейській штаб-квартирі НАТО на околиці Брюсселя. На засіданні були присутні близько десятка членів сімей загиблих, більшість з яких не були присутні на судовому процесі.

Вироки обвинуваченим суд має оголосити у вересні.

Нагадаємо, терористи, що входили до складу бельгійсько-французького осередку терористичного угруповання "Ісламська держава", здійснили напади на жвавій станції метро поруч зі штаб-квартирою ЄС в центрі міста і в аеропорту Брюсселя в Завентемі.

Унаслідок двох вибухів в аеропорту Брюсселя і третього вибуху в метро 22 березня 2016 року загинули 15 чоловіків і 17 жінок.

Серед жертв були бельгійці, американці, голландці, шведи і громадяни Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Перу та Польщі, багато з яких працювали в Брюсселі, де розташовані інститути ЄС і НАТО.