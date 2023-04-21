Суд визнав брехнею, що "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна"

Про відповідне судове рішення на своєму Facebook повідомила прессекретар колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

"Такий собі діяч Олег Соскін у 2020 році в статті на "Главреді" наговорив на судовий позов. Зокрема, заявив, що колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - написала Лаппо.

Визнати розповсюджену інформацію "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію", – зазначається у судовому рішенні.

За словами Лаппо, майже три роки пішло на те, щоб у судовому порядку довести, що слова Соскіна неправдиві.

"Маємо яскравий приклад, як легко в інформаційний простір запустити безпідставне лайно, підживлюючи тисячі фейкометів, і скільки часу потрібно, щоб відновити справедливість", - зазначила у дописі прессекретар, додавши, що "справедливість варта того".

