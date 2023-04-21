Суд визнав брехнею, що "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна"
Київський апеляційний суд визнав брехнею слова "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна"
Про відповідне судове рішення на своєму Facebook повідомила прессекретар колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.
"Такий собі діяч Олег Соскін у 2020 році в статті на "Главреді" наговорив на судовий позов. Зокрема, заявив, що колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - написала Лаппо.
Визнати розповсюджену інформацію "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію", – зазначається у судовому рішенні.
За словами Лаппо, майже три роки пішло на те, щоб у судовому порядку довести, що слова Соскіна неправдиві.
"Маємо яскравий приклад, як легко в інформаційний простір запустити безпідставне лайно, підживлюючи тисячі фейкометів, і скільки часу потрібно, щоб відновити справедливість", - зазначила у дописі прессекретар, додавши, що "справедливість варта того".
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