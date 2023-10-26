Суд визнав, що УПЦ (МП) незаконно користується майном Єлецького монастиря у Чернігові

Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики.

"Сьогодні, 26 жовтня 2023 року, Господарський суд Чернігівської області прийняв рішення по справі за позовом Управління Чернігівської єпархії Української православної церкви до Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів Стародавній" та відмовив у задоволенні позовних вимог щодо визнання договору поновленим", - йдеться у повідомленні.

Суд погодився з позицією МКІП, тож відтепер договір про безоплатне користування комплексом споруд від 2016 року є недійсним.

Згідно з вироком суду, Управління Чернігівської єпархії УПЦ з 15 вересня 2021 року до тепер незаконно, без будь-якої правової підстави користується державним майном – приміщенням Єлецького монастиря. До складу архітектурної пам'ятки також входять Успенський собор, Північні келії, Східні келії, Південно-західні келії та Мури з брамами.