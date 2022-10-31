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Судді-брехуни. Хто з кандидатів до ВККС вирішив сфальшувати висновок Громадської ради доброчесності

Тетяна Шустрова
31 жовтня, 2022 понедiлок
14:44
Статті

Попри повномасштабну війну, розв’язану Росією, Україна не зупиняється у розвитку та не сходить з наміченого шляху до Європейського союзу. Вже наступного року Європейська комісія підготує звіт про виконання Україною покладених завдань

Зокрема, це стосується успішного проведення судової реформи, в рамках якої ми зобов'язалися реформувати Конституційний суд, впровадити зміни у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів
Конкурс до останньої розпочався нещодавно. І ми познайомимо вас із найяскравішими кандидатами. Але спочатку — розповімо, що таке Вища кваліфікаційна комісія, які її функції та чому вона є дуже важливою ланкою у судовій системі країни.

Вища кваліфікаційна комісія у складі 16-и членів відповідає за формування суддівського корпусу, за переведення суддів з одного суду до іншого, а також — за забезпечення їхнього належного рівня, зокрема, проводить кваліфікаційне оцінювання суддів та вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді, — розповів нашим журналістам голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков:

"Кар’єрне зростання судді, перехід з однієї інстанції в іншу також відбувається через Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Це дуже важливий орган, від якого напряму залежить, хто в нас є суддями й на яких суддівських посадах. Це вперше в Україні відбувається настільки масштабний процес оновлення фактично 100% цього органу".

Вкрай важлива для судової системи країни Вища кваліфікаційна комісія не функціонує вже майже три роки. Повноваження попереднього складу були припинені у листопаді 2019-го року після внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших положень щодо діяльності органів суддівського врядування.

Торік у липні президент Зеленський новим законом відновив роботу ВККС, втім конкурсний відбір членів комісії через повномасштабну війну РФ проти України вдалося розпочати тільки зараз. Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України складається з 3-х українських суддів, також до неї входить прокурор з Нідерландів та двоє суддів у відставці — з Канади та Сполучених штатів Америки. 

Наразі Комісія затвердила до подальшої участі у конкурсі 301-го претендента. Всі вони —  правники, громадяни України, що мають вищу юридичну освіту, стаж діяльності у сфері права не менше 15-ти років та відповідають критеріям доброчесності і професійної компетентності. Принаймні так має бути теоретично. Тепер кожна кандидатура буде детально проаналізована Комісією. І до наступного етапу співбесід допустять лише 64 претенденти. Після цього — за результатами співбесід - 32 кандидати будуть рекомендовані Вищій раді правосуддя до призначення, — продовжує Михайло Жернаков:

"Фактично 19 людей на одне місце, я не пам’ятаю такого конкурсу на жодну суддівську посаду. Задача конкурсної комісії — визначити з усіх, хто подавався, 32 фіналісти. Закон передбачає, що на кожне місце має бути по двоє фіналістів і потім  ВРП має затвердити остаточний склад з 16 членів ВККС. Ще пару місяців піде на те, щоб Комісія проаналізувала цих кандидатів на предмет доброчесності, їхнього послужного списку, попередніх рішень. Весь процес в цілому мав би бути завершений до кінця першого кварталу наступного року. Десь з початком весни, будемо сподіватись, що отримаємо новий повний склад ВККС".

19 людей на одне місце. Це приголомшує. Водночас складно переоцінити масштаб роботи для конкурсної комісії, бо є небезпідставні підозри, що у Кваліфкомісію, як і до Вищої ради правосуддя, будуть намагатися пробитися претенденти, не гідні високих посад. Наша редакція спільно з експертами вже почала аналізувати кандидатів, тож будемо розповідати вам про нових відчайдух, які попри дуже сумнівну репутацію та біографію, все ще на щось сподіваються. 

Це Степан Петрович Галій. Суддя Київського районного суду Одеси у відставці. І він дуже хоче сісти у крісло члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Попри абсолютну невідповідність критеріям цієї високої посади.  Що не так? Зараз розповімо.

По-перше, Степан Галій маніпулює та — можна сказати — відверто бреше ледь не з самого старту конкурсу до Кваліфкомісії. У своєму мотиваційному листі, крім того, чому він хоче обійняти посаду, суддя неодноразово зазначає, що є доброчесним кандидатом, ба більше — що його таким визнала і Громадська рада доброчесності. Втім, це не зовсім так. Вірніше — зовсім не так, — розповіла нам експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:

"Громадська рада доброчесності, яка свого часу аналізувала Степана Галія як суддю в межах кваліфікаційного оцінювання, затвердила рішення, в якому вказала на факти, які — навпаки — можуть свідчити про недоброчесність судді".

У 2011-му році Вища рада правосуддя притягнула Степана Галія до дисциплінарної відповідності через те, що він 12 разів відкладав попереднє судове засідання. Тобто навмисно затягував розгляд справи.

Чимало питань викликає і чесність декларування суддею майна. Наприклад, у 2016-му році Галій порушив закон про запобігання корупції. Зокрема, забув вказати в декларації, що на підставі довіреності розпоряджається майном своєї доньки: квартирою в Одесі, нежитловими приміщеннями й автомобілем, — продовжує Галина Чижик:

"Він мало того, що порушив закон, він продемонстрував або ж, щонайменше, невігластво, незнання закону, або ж просто у такий спосіб нахабно збрехав під час співбесіди. У 2018-му році ці питання обговорювались і він фактично підтвердив, що була така довіреність, схоже, що він про цю довіреність прекрасно знав, але заявляв, що оскільки не користувався ніяк, то і декларувати не мав".

У 2019-му році Степан Галій декларує продаж чогось дуже коштовного, — кажуть в Центрі протидії корупції:
"В цій декларації з’являється якийсь дохід від продажу незрозуміло чого на майже 1 млн грн, тому що в деклараціях за попередні роки не було жодного майна, яке можна було б продати. Тобто все майно, яке було — залишилося, але з’явився дохід від продажу майна".

Можемо лише констатувати, що тут знову йдеться про ймовірне порушення закону — або брехня у декларації, щоб не пояснювати походження коштів, або — недекларування у попередні роки коштовного майна. 

Чимало коштовної нерухомості має родина доньки Галія — Сніжани Аліної. Вона також суддя. Працює в Суворовському районному суді Одеси.

Сніжана у своїй декларації вказувала, що її чоловік Михайло отримував заробітну плату від 1-ї до 3-х тис. грн на місяць. Втім це не заважало йому рік за роком купувати нерухомість, - розповідає голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков:

"Зять володіє такими об’єктами, як квартира площею 68 метрів, частка квартири - третина -  площею 143 кв.м, квартира площею 95 кв.м, по пів квартири площею 20 і 31 кв.м, машиномісце і земельна ділянка".

Квартиру площею 95 кв.м, паркувальне місце та нежитлове приміщення в Одесі, неподалік від знаменитого пляжу Аркадія, зять Галія придбав у 2016-му році. Ціни на нерухомість в цьому районі - від понад 1 тис. дол. за один квадратний метр, - каже Галина Чижик:

"В 2016-му році квартира на 100 кв. м. біля Аркадії коштувала дуже дорого. При цьому суддя не декларує вартість цієї квартири і яким чином її чоловік, який заробляв 1-2 тис. грн на місяць, міг дозволити купити собі цю квартиру - зрозуміти складно. В мережі інтернет є чимало публікацій про те, що і Степан Галій - суддя, кандидат до ВККС, і його донька причетні до ухвалення чималої кількості свавільних рішень, пов’язаних з корупцією, і в такий спосіб нібито пояснюється все це їхнє майно. Інших пояснень походження цієї нерухомості насправді у мене немає. Я не знайшла якихось фактів, які би вказували, що донька судді чи її родичі отримували значні доходи від здійснення якоїсь підприємницької діяльності, якою можна було б пояснити всю цю нерухомість".

Ми вже згадували про те, як Степана Галія Вища рада правосуддя притягнула до відповідальності за навмисне затягування розгляду справи. Та в його суддівській біографії це не поодинокий випадок. Справу одеських квартирних шахраїв, в яких постраждалими були понад півсотні людей, Степан Галій розглядав місяцями, - продовжує експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:

"Давалися людям кредити під заставу нерухомості, дуже швидко, дуже просто готувались ці всі документи, без належного оформлення, як того вимагало законодавство, а потім ця вся нерухомість швиденько оформлювалась фактично на цю компанію і потім перепродавалась. Точно в такий спосіб відбувалось квартирне рейдерство. Суддя дуже довго розглядав цю справу, а згодом повернув її на дорозслідування".

Михайло Алін, зять Степана Галія, виявився єдиним з сім’ї кандидата до ВККС, кому нам вдалося додзвонитися і поговорити про доброчесність. Він повідомив, що зараз перебуває в процесі розірвання шлюбу з донькою Галія. А щодо відповідності судді критеріям доброчесності, враховуючи  статки сумнівного походження, проблеми з декларуванням та інше - сказав "ви самі відповідаєте на свої питання".

Сподіваємось, якщо кандидат Степан Галій буде допущений до етапу співбесід з Комісією, її члени прискіпливо дослідять всі сумнівні факти його суддівської біографії. А ми продовжимо уважно стежити за конкурсом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та обов’язково будемо знайомити вас і з іншими претендентами.

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